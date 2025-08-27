Rusya, Ukrayna'da Batılı askerleri reddediyor! Kritik zirve için önemli açıklamalar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin ikili görüşmesine dair Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin, "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin başkanları temas halinde, Kremlin henüz yeni tur için kesin tarih veremiyor" dedi. Kritik zirve için iyi hazırlanılması gerektiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın önerilerine olumsuz baktıklarını aktardı.

''UKRAYNA'DA BATILI BİRLİK OLAMAZ''

"Trump'ın barışı koruma çabaları önemli ve Ukrayna'daki karmaşık çatışmanın çözümüne gerçekten yardımcı olabilir" diyen Peskov, Ukrayna'da Batılı birlikleri ise reddetti. NATO üyelerine dahil ülke askerlerinin Ukrayna'da bulunamayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin zirvesine değinen Peskov, ''Anlamlı ve gerekli bir görüşme gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Ayrıca müzakere heyetlerinin hala temas halinde olduğunu söyledi.