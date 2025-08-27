Menü Kapat
28°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Rusya, Ukrayna'da Batılı askerleri reddediyor! Kritik zirve için önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin ikili görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi için hazırlık yapıldığını fakat Kiev'de Batılı askerlerin bulunamayacağını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'da Batılı askerleri reddediyor! Kritik zirve için önemli açıklamalar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 13:20

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna lideri 'nin ikili görüşmesine dair 'den açıklama geldi. Kremlin, "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin başkanları temas halinde, Kremlin henüz yeni tur için kesin tarih veremiyor" dedi. Kritik zirve için iyi hazırlanılması gerektiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın önerilerine olumsuz baktıklarını aktardı.

Rusya, Ukrayna'da Batılı askerleri reddediyor! Kritik zirve için önemli açıklamalar

''UKRAYNA'DA BATILI BİRLİK OLAMAZ''

"Trump'ın barışı koruma çabaları önemli ve Ukrayna'daki karmaşık çatışmanın çözümüne gerçekten yardımcı olabilir" diyen Peskov, Ukrayna'da Batılı birlikleri ise reddetti. üyelerine dahil ülke askerlerinin Ukrayna'da bulunamayacağını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'da Batılı askerleri reddediyor! Kritik zirve için önemli açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin zirvesine değinen Peskov, ''Anlamlı ve gerekli bir görüşme gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Ayrıca müzakere heyetlerinin hala temas halinde olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna'da Batılı askerleri reddediyor! Kritik zirve için önemli açıklamalar
