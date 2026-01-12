Dövizde tansiyon yükseliyor! 12 Ocak 2026 dolar ve Euro bugün kaç TL?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,15 liradan, Euro 50,34 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Yeni günde Dolar/TL 43,1071 (alış) 43,1590’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,3439 TL seviyelerinde seyrediyor.