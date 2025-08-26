Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Rus askerleri bile bile birbirlerini vurmaya başladılar! Sebebi ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Rus askerler birbirlerini vurmaya başladı. İçlerinde Albay ve yarbayın da olduğu 35 asker, cephede yaralanmış gibi görünmek için birbirlerini yaraladı, sebebi ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rus askerleri bile bile birbirlerini vurmaya başladılar! Sebebi ortaya çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 11:36

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askeri birlikleri arasında bir skandal patladı. 83. Muhafız Hava İndirme Tugayı'nda asker ve subayların birbirlerini bile bile vurarak yaraladığı ortaya çıktı. Aralarında albay ve yarbayın da olduğu 35 askerin tazminat alabilmek için bu tiyatroyu oynadıkları anlaşıldı. Foyaları ortaya çıkana kadar ise bu yöntemle milyonlarca ruble tazminat bir de devlet madalyaları alan oldu.

Rus askerleri bile bile birbirlerini vurmaya başladılar! Sebebi ortaya çıktı

95 MİLYON TL TAZMİNAT VE ÖDÜLLER

Askerlerin yaralı görünmek için birbirlerini bile bile yaralamalarının ardından yaklaşık 2,1 milyon euro yani yaklaşık 95 milyon TL tazminat aldıkları açıklandı. Bağımsız haber sitesi Meduza'nın aktardığına göre, bu askerlere 'Cesaret Nişanı' ve 'Cesaret Madalyası' da verildi.

Bir tugay üyesinin bile bile yaralanmaları ifşa etmesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski tugay komutanı Albay Artem Gorodilov ile "Cellat" lakaplı Yarbay Konstantin Frolov gözaltına alındı, suçlarını kabul ettiler ve uzlaşma yoluna gittiler.

Rus askerleri bile bile birbirlerini vurmaya başladılar! Sebebi ortaya çıktı

Gorodilov, "büyük ölçekli " ile suçlandı. Daha önce, Ukrayna'nın Bucha kentinde sivillerin öldürülmesiyle ilişkilendirilen 234. Hava İndirme Alayı'nın komutanlığını yapmıştı.

Frolov ise dolandırıcılık, rüşvet ve yasadışı silah bulundurmak suçlamalarıyla karşı karşıya. Rusya'nın işgali altındaki Luhansk'ta yapılan aramalarda tabancalar, bir piyade tüfeği, şarjörler, mayın ve el bombaları bulundu.

Rus askerleri bile bile birbirlerini vurmaya başladılar! Sebebi ortaya çıktı

ASKERLERE KENDİSİ İÇİN 'VUR EMRİ' VERDİ

Dosyadaki belgeler, Frolov'un kendi yaralarını sahnelemek için askerlerine kendisini vurmalarını emrettiğini ortaya koydu. Üniformasında yedi yara işareti taşımasına rağmen, yapılan incelemelerde dört yarasının sahte olduğu anlaşıldı.

Frolov, kariyeri boyunca dört "Cesaret Nişanı" ve iki "Cesaret Madalyası" aldı. Ayrıca sık sık Rus devlet medyasında ön plana çıkarıldı. Şubat 2024'te Kanal 1 televizyonu, onu "Ukrayna'daki en başarılı keskin nişancılardan biri" olarak tanıtan dört dakikalık bir haber yayımlamıştı.

Rus gazetesi Kommersant, Frolov'un komutanı Gorodilov'a karşı tanıklık yaptığını aktardı. İki isim de cepheye dönmek için mahkemeden izin istedi ancak talepleri reddedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan Rusya'ya ağır suçlama: İsrail'e bilgi sızdırdılar
Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takası: Askerlerin yanı sıra 8 Rus sivil de serbest bırakıldı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#rusya-ukrayna savaşı
#Savaş Suçları
#Askeri Şiddet
#Sahte Yaralar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.