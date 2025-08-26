Rus askerleri bile bile birbirlerini vurmaya başladılar! Sebebi ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askeri birlikleri arasında bir skandal patladı. 83. Muhafız Hava İndirme Tugayı'nda asker ve subayların birbirlerini bile bile vurarak yaraladığı ortaya çıktı. Aralarında albay ve yarbayın da olduğu 35 askerin tazminat alabilmek için bu tiyatroyu oynadıkları anlaşıldı. Foyaları ortaya çıkana kadar ise bu yöntemle milyonlarca ruble tazminat bir de devlet madalyaları alan oldu.

95 MİLYON TL TAZMİNAT VE ÖDÜLLER

Askerlerin yaralı görünmek için birbirlerini bile bile yaralamalarının ardından yaklaşık 2,1 milyon euro yani yaklaşık 95 milyon TL tazminat aldıkları açıklandı. Bağımsız haber sitesi Meduza'nın aktardığına göre, bu askerlere 'Cesaret Nişanı' ve 'Cesaret Madalyası' da verildi.

Bir tugay üyesinin bile bile yaralanmaları ifşa etmesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski tugay komutanı Albay Artem Gorodilov ile "Cellat" lakaplı Yarbay Konstantin Frolov gözaltına alındı, suçlarını kabul ettiler ve uzlaşma yoluna gittiler.

Gorodilov, "büyük ölçekli dolandırıcılık" ile suçlandı. Daha önce, Ukrayna'nın Bucha kentinde sivillerin öldürülmesiyle ilişkilendirilen 234. Hava İndirme Alayı'nın komutanlığını yapmıştı.

Frolov ise dolandırıcılık, rüşvet ve yasadışı silah bulundurmak suçlamalarıyla karşı karşıya. Rusya'nın işgali altındaki Luhansk'ta yapılan aramalarda tabancalar, bir piyade tüfeği, şarjörler, mayın ve el bombaları bulundu.

ASKERLERE KENDİSİ İÇİN 'VUR EMRİ' VERDİ

Dosyadaki belgeler, Frolov'un kendi yaralarını sahnelemek için askerlerine kendisini vurmalarını emrettiğini ortaya koydu. Üniformasında yedi yara işareti taşımasına rağmen, yapılan incelemelerde dört yarasının sahte olduğu anlaşıldı.

Frolov, kariyeri boyunca dört "Cesaret Nişanı" ve iki "Cesaret Madalyası" aldı. Ayrıca sık sık Rus devlet medyasında ön plana çıkarıldı. Şubat 2024'te Kanal 1 televizyonu, onu "Ukrayna'daki en başarılı keskin nişancılardan biri" olarak tanıtan dört dakikalık bir haber yayımlamıştı.

Rus gazetesi Kommersant, Frolov'un komutanı Gorodilov'a karşı tanıklık yaptığını aktardı. İki isim de cepheye dönmek için mahkemeden izin istedi ancak talepleri reddedildi.