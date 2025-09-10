Polonya hava sahasına giren Rus İHA'larını düşürdü! NATO'da savaş alarmı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırısı sırasında ülkesinin hava sahasının defalarca ihlal edildiğini açıkladı. Tusk, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Polonya hava sahasının tekrar tekrar ihlal edilmesine karşı bir operasyon yürütülüyor. Silahlı kuvvetlerimiz bu nesnelere karşı silah kullandı. Cumhurbaşkanı ve ordu komutanlığıyla sürekli temas halindeyim” ifadelerini kullandı.

BENZER AÇIKLAMA ORDU KOMUTANLIĞINDAN

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı da benzer bir açıklama yaparak, hava sahasına giren insansız hava araçlarının düşürülmesi için operasyonların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’daki hedeflere saldırısı sırasında Polonya hava sahası defalarca ihlal edildi. Komutanlığın talebi üzerine silah kullanıldı, düşürülen hedeflerin yerlerinin tespiti için operasyonlar devam ediyor” denildi.

NATO UÇAKLARI HAVALANDI

Çarşamba sabahı erken saatlerde Polonya’ya ait savaş uçakları ile NATO müttefiklerine ait jetler acil olarak havalandı. Bu gelişme, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Rus İHA’larının Polonya sınırını geçtiği yönündeki uyarısı sonrası yaşandı. Polonya Genelkurmay Başkanlığı, radar sistemlerinin ve hava savunma unsurlarının en yüksek alarm seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinyak-Kamış da yaptığı açıklamada, Polonya savaş uçaklarının “düşman hedeflerine” ateş açtığını ve NATO ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

VARŞOVA VE DİĞER ŞEHİRLERDE HAVALİMANLARI KAPANDI

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) yayımladığı bilgi notuna göre, Polonya’da Varşova’daki Chopin Havalimanı başta olmak üzere Rzeszów-Jasionka, Modlin ve Lublin havaalanları, “devlet güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili askeri faaliyetler” nedeniyle birkaç saatliğine kapatıldı.

UKRAYNA’DA YENİ SALDIRI DALGASI

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev dahil birçok bölgede Rusya’nın geniş çaplı İHA saldırılarını püskürtmeye çalıştıklarını açıkladı. Ukraynalı yetkililer, saldırıların ardından Rusya’nın Karadeniz filosuna ait bombardıman uçakları ve füze taşıyan gemilerin yeni saldırılara hazırlandığını bildirdi.

ABD’DEN YAKINDAN TAKİP

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Polonya hava sahasının ihlal edilmesine dair gelişmelerden haberdar olduğu ve Washington’un durumu yakından takip ettiği aktarıldı.