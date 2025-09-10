Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Polonya hava sahasına giren Rus İHA'larını düşürdü! NATO'da savaş alarmı

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği yeni hava saldırısı sırasında kendi hava sahasına giren İHA’ları düşürdü. Yaşanan ihlaller sonrası NATO alarm seviyesini yükseltirken, Varşova’da dört havaalanı geçici olarak kapatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Polonya hava sahasına giren Rus İHA'larını düşürdü! NATO'da savaş alarmı
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 07:46

Başbakanı Donald Tusk, ’nın ’ya yönelik sırasında ülkesinin hava sahasının defalarca ihlal edildiğini açıkladı. Tusk, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Polonya hava sahasının tekrar tekrar ihlal edilmesine karşı bir operasyon yürütülüyor. Silahlı kuvvetlerimiz bu nesnelere karşı silah kullandı. Cumhurbaşkanı ve ordu komutanlığıyla sürekli temas halindeyim” ifadelerini kullandı.

Polonya hava sahasına giren Rus İHA'larını düşürdü! NATO'da savaş alarmı

BENZER AÇIKLAMA ORDU KOMUTANLIĞINDAN

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı da benzer bir açıklama yaparak, hava sahasına giren insansız hava araçlarının düşürülmesi için operasyonların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’daki hedeflere saldırısı sırasında Polonya hava sahası defalarca ihlal edildi. Komutanlığın talebi üzerine silah kullanıldı, düşürülen hedeflerin yerlerinin tespiti için operasyonlar devam ediyor” denildi.

NATO UÇAKLARI HAVALANDI

Çarşamba sabahı erken saatlerde Polonya’ya ait savaş uçakları ile müttefiklerine ait jetler acil olarak havalandı. Bu gelişme, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Rus İHA’larının Polonya sınırını geçtiği yönündeki uyarısı sonrası yaşandı. Polonya Genelkurmay Başkanlığı, radar sistemlerinin ve hava savunma unsurlarının en yüksek alarm seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinyak-Kamış da yaptığı açıklamada, Polonya savaş uçaklarının “düşman hedeflerine” ateş açtığını ve NATO ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

VARŞOVA VE DİĞER ŞEHİRLERDE HAVALİMANLARI KAPANDI

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) yayımladığı bilgi notuna göre, Polonya’da Varşova’daki Chopin Havalimanı başta olmak üzere Rzeszów-Jasionka, Modlin ve Lublin havaalanları, “devlet güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili askeri faaliyetler” nedeniyle birkaç saatliğine kapatıldı.

UKRAYNA’DA YENİ SALDIRI DALGASI

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev dahil birçok bölgede Rusya’nın geniş çaplı İHA saldırılarını püskürtmeye çalıştıklarını açıkladı. Ukraynalı yetkililer, saldırıların ardından Rusya’nın Karadeniz filosuna ait bombardıman uçakları ve füze taşıyan gemilerin yeni saldırılara hazırlandığını bildirdi.

ABD’DEN YAKINDAN TAKİP

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Polonya hava sahasının ihlal edilmesine dair gelişmelerden haberdar olduğu ve Washington’un durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#rusya
#polonya
#polonya
#nato
#nato
#hava saldırısı
#Dron Saldırısı
#Hava Sahası İhlali
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.