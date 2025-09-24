Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Almanya'nın ardından İsveç de savaş hazırlığında! Rusya tehdidi büyüyor

Almanya'nın ardından İsveç de Rusya tedirginliği yaşıyor. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'nın savaş zamanına hazırlıklı olması uyarısında bulundu.

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:12

Ukrayna ve Rusya Savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Avrupa'da da Rus tehdidinin endişesi sürüyor. 'nın ardından 'ten de savaş uyarısı geldi. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, "Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA SİLAHLANIYOR!

Rusya'nın büyük çaplı bir girişiminde bulunduğunu belirten Bakan Pal Jonson, Moskova'nın uzun menzilli silahla ve elektronik savaş alanında ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

'daki gelişmelerin her üye için aynı yönde gitmediğini ifade eden Jonson, Almanya ile silahlanma konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. NATO üyelerine de mesaj veren Bakan Jonson, savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemediklerini ifade etti.

ALMANYA DA SAVAŞ HAZIRLIĞINDA

Almanya, NATO'ya savaş açılması durumunu da değerlendirmeye başladı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri, NATO ile Rusya arasında büyük çaplı bir çatışma çıkması durumunda günde 1.000 askere nasıl müdahale edileceğini planlıyor. NATO'nun Moskova'nın 2029'dan itibaren saldırı başlatabileceği yönündeki uzun süredir devam eden uyarıları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

''GÜNDE BİN YARALI ASKER SÖZ KONUSU''

Almanya Baş Cerrahı Ralf Hoffmann, Rusya'nın NATO'ya saldırması durumunda yaralı asker sayısının savaşın şiddetine ve hangi birliklerin devreye girdiğine bağlı olacağını söyledi. Hoffmann, Ukrayna’daki çatışmalardan çıkarılan derslere dikkat çekerek, “Gerçekçi olarak günde yaklaşık bin yaralı asker söz konusu” ifadelerini kullandı.

