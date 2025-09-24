Ukrayna lideri Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda askeri yardım çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 80. BM Genel Kuruluna hitabına daha fazla askeri yardım çağrısıyla başladı. Zelenskiy, "Bir millet barış istiyorsa yine de silahlar üzerinde çalışmak zorunda. Silahlar kimin hayatta kalacağına karar verir. Uluslararası hukukun, gerçekten onu savunmaya istekli güçlü dostlarınız olmadığı sürece tam olarak işlemediğini gayet iyi biliyorsunuz. Silahlar olmadan bu bile işe yaramaz" dedi.

ZELENSKİY'DEN BM ELEŞTİRİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uluslararası kurumların etkisiz kaldığını belirterek, "Kan döküldüğünde bile bunu gerçekten durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar işte bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den veya küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki? Onlarca yıldır sadece açıklamalar yapılıyor. Hatta Gazze'de olup biten her şey bile çıkış yolu olmadan kalıyor" dedi.

NATO'yu işaret eden Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden bir askeri ittifakın parçası olmak bile otomatik olarak güvende olduğunuz anlamına gelmez. Kısa süre önce 19 Rus insansız hava aracı Polonya hava sahasını ihlal etti ve sadece 4'ü düşürüldü" dedi.

RADYASYON FELAKETİ RİSKİ SÜRÜYOR

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar düzenlediğini belirten Ukrayna lideri, riskin halen devam ettiğini şu sözlerle ifade etti:

''Geçtiğimiz yıl bu toplantıda özellikle Rusya'nın Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santralimizi işgal etmesi nedeniyle radyasyon felaketi riski konusunda dünyayı uyarmıştım, ama hiçbir şey değişmedi. Dün ise santralde tekrar elektrik kesintisi yaşandı ve Rusya nükleer tesislerin yakınındaki bölgelere bile ateş açmaya devam etti. Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor. Estonya, Rus savaş uçaklarının kasıtlı olarak hava sahasına girmesi nedeniyle tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmak zorunda kaldı.''