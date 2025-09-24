Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ukrayna lideri Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda askeri yardım çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna lideri, konuşmasına daha fazla askeri yardım çağrısıyla başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 17:16

Devlet Başkanı Vladimir , 80. Genel Kuruluna hitabına daha fazla askeri yardım çağrısıyla başladı. Zelenskiy, "Bir millet barış istiyorsa yine de silahlar üzerinde çalışmak zorunda. Silahlar kimin hayatta kalacağına karar verir. Uluslararası hukukun, gerçekten onu savunmaya istekli güçlü dostlarınız olmadığı sürece tam olarak işlemediğini gayet iyi biliyorsunuz. Silahlar olmadan bu bile işe yaramaz" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda askeri yardım çağrısı

ZELENSKİY'DEN BM ELEŞTİRİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uluslararası kurumların etkisiz kaldığını belirterek, "Kan döküldüğünde bile bunu gerçekten durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar işte bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den veya küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki? Onlarca yıldır sadece açıklamalar yapılıyor. Hatta Gazze'de olup biten her şey bile çıkış yolu olmadan kalıyor" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda askeri yardım çağrısı

'yu işaret eden Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden bir askeri ittifakın parçası olmak bile otomatik olarak güvende olduğunuz anlamına gelmez. Kısa süre önce 19 Rus insansız hava aracı Polonya hava sahasını ihlal etti ve sadece 4'ü düşürüldü" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda askeri yardım çağrısı

RADYASYON FELAKETİ RİSKİ SÜRÜYOR

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar düzenlediğini belirten Ukrayna lideri, riskin halen devam ettiğini şu sözlerle ifade etti:

''Geçtiğimiz yıl bu toplantıda özellikle Rusya'nın Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santralimizi işgal etmesi nedeniyle radyasyon felaketi riski konusunda dünyayı uyarmıştım, ama hiçbir şey değişmedi. Dün ise santralde tekrar elektrik kesintisi yaşandı ve Rusya nükleer tesislerin yakınındaki bölgelere bile ateş açmaya devam etti. Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor. Estonya, Rus savaş uçaklarının kasıtlı olarak hava sahasına girmesi nedeniyle tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmak zorunda kaldı.''

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump söylem değiştirdi: Ukrayna tüm topraklarını geri alabilir
Almanya'nın ardından İsveç de savaş hazırlığında! Rusya tehdidi büyüyor
ETİKETLER
#ukrayna
#zelenskiy
#nato
#bm
#Nükleer Tehdit
#Askeri Yardım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.