 | Berrak Arıcan Baş

Donald Trump söylem değiştirdi: Ukrayna tüm topraklarını geri alabilir

ABD Başkanı Donald Trump, söylem değiştirdi. Savaşın son bulması için hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın toprak vermesi gerektiğini söyleyen Trump artık Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alabileceğini söyledi.

Donald Trump söylem değiştirdi: Ukrayna tüm topraklarını geri alabilir
IHA
24.09.2025
24.09.2025
ABD Başkanı , lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından söylem değiştirdi. Trump, Ukrayna'nın 'dan tüm topraklarını geri alabileceğini belirtti.

Donald Trump söylem değiştirdi: Ukrayna tüm topraklarını geri alabilir

Trump, "Ukrayna-Rusya arasındaki askeri ve ekonomik durumu iyice öğrendikten, anladıktan ve bunun Rusya'da yol açtığı ekonomik sıkıntıları gördükten sonra Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin de desteğiyle savaşıp Ukrayna'yı eski haline geri döndürebilecek durumda olduğunu düşünüyorum Zamanla, sabırla ve Avrupa'nın, özellikle de 'nun mali desteğiyle bu savaşın başladığı asıl sınırlar büyük ölçüde bir seçenek haline geliyor. Neden olmasın? Rusya, gerçek bir askeri gücün 1 haftadan az bir sürede kazanması gereken savaşı 3 buçuk yıldır amaçsızca sürdürüyor. Bu, Rusya'yı diğerlerinden ayıran bir özellik değil. Aslında bu, onları kağıttan kaplan gibi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump söylem değiştirdi: Ukrayna tüm topraklarını geri alabilir

''UKRAYNA'NIN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ''

Trump, "Moskova'da, Rusya'nın tüm büyük şehirlerinde, kasabalarında ve bölgelerinde yaşayan insanlar bu savaşta gerçekte neler olup bittiğini, uzun kuyruklar nedeniyle benzin almanın neredeyse imkansız olduğunu ve savaş ekonomisinde yaşanan diğer tüm gelişmeleri öğrendiklerinde, paralarının çoğunun giderek daha da güçlenen Ukrayna ile savaşmak için harcandığını fark edecekler. Ukrayna, ülkesini eski haline getirebilir ve kim bilir, belki de daha da ileri gidebilir. Putin ve Rusya büyük bir ekonomik sıkıntı içinde ve Ukrayna'nın harekete geçme zamanı geldi. Her halükarda her iki ülkeye de iyi dileklerimi iletiyorum. NATO'nun istediği gibi kullanması için NATO'ya silah tedarik etmeye devam edeceğiz" dedi.

TRUMP'IN İLK SÖYLEMİ

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, savaşı sona erdirmek için hem Ukrayna hem de Rusya'nın toprak vermesi gerektiğini söylemişti. Zelenskiy ve Avrupalı müttefikleri, Trump'ın barışı sağlamak için toprak takası önerisine karşı çıkmıştı.

