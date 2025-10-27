Patlama sonrası korku dolu anlar kamerada! Alevler içinde koşarak kurtulmaya çalıştılar

Eskişehir'de bir sanayi işletmesinde patlama meydana geldi. Olay, dün gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.S. ile M.A. isimli kadınlar, ticari taksiyle Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Muratcan Sokak'taki dükkana geldi. 2 kadın dükkâna girdikten sonra bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası dükkândan alevler yükseldi.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan patlama ve yangın anı sonrasından 2 şahsın dükkandan alevler içinde çıktıkları görünüyor. Görüntülerde çaresizce etrafa koşturan iki kişiye olay yerine geldikleri taksi şoförü müdahale ediyor. İhbar üzerine ola yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangında ağır yaralanan H.S. ile M.A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 şahsın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Alevler ise itfaiyenin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkan kullanılmaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"YANARAK ÇIKIYORLAR DÜKKANDAN"

Yangın hakkında konuşan dükkanın komşusu Mert İşcan, "Kamera kaydından baktık abi bir anda patlıyor. Kapılar falan dökülüyor. Sonra zaten yanarak çıkıyorlar dükkandan. İtfaiye, ambulans, polis geliyor. Bir tane kadın yanarak çıkıyor. Bir de arkasından bir adam çıkıyor. Dükkanın önünde de bir tane ticari taksi vardı sanırım. Büyük ihtimalle ticaretiyle gelmişler. Dükkan sahibi değil abi, kiracılar Yanımdaki büyük ihtimalle kardeşi. Babaları cezaevinde zaten dolandırıcılıktan dolayı. Asıl işleten babasıydı, babası cezaevine gittikten sonra buraya hani kadınla oğlan geliyor ama hiçbir iş yapmıyorlar" dedi.