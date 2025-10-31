Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Derbi için bekleyiş devam ediyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettikleri maçları kazandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı yarın oynanacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma yarın beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan GS yarın Trabzonspor ile mücadele edecek.

Galatasaray ligde çıktığı 18 maçta yenilmezken son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşadı.