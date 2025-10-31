Loca bileti vaadiyle vurgun yaptılar! Balya balya para çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, il genelindeki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir spor kulübü adı altında loca bileti satışı yaparak dolandırıcılık yapan suç örgütünü takibe aldı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ STRATEJİ GELİŞTİRDİ

Soruşturma sonucunda, şüphelilerin kendilerini spor kulübü yöneticisi olarak tanıttıkları ve sahte loca biletleriyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 farklı adrese ve 2 konaklama işletmesine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bir adresteki çekmeceden önemli miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilenler arasında 24 cep telefonu, 16 sim kart, 3 harici disk ve bir miktar uyuşturucu madde de yer aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada 3 şüpheli savcılık kararıyla, 8 kişi ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şahıs tutuklama talebiyle cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık olaylarına karşı etkin mücadelenin devam etmesi bekleniyor.