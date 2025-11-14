Trafik magandası, otobüs şoförü kadına dehşeti yaşattı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Isparta'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde elektrik-elektronik teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra, emekli olan iki çocuk annesi Pınar Koçaktaş çocukluk hayali olan otobüs şoförlüğüne başladı. 47 yaşındaki Koçaktaş gerekli belgeleri alarak bir ay önce Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde çalışmaya başladığını belirtti. Ancak yol verme nedeniyle yaşanan tartışmanın kendisini derinden etkilediğini ve psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNE KIRDI

Olayın Bahçelievler Mahallesi 102'nci Cadde'de meydana geldiğini anlatan kadın, sinyal vermediğini iddia eden bir sürücünün aracını otobüsünün önüne kırarak yolu kestiğini söyledi. Öfkeli sürücünün uzun süre ilerlemesini engelleyip trafiği durma noktasına getirdiğini kaydeden Koçaktok, şahsın kendisini otobüsten indirmeye çalışarak saldırıya teşebbüs ettiğini, bu sırada yolcuların panik içinde çığlık attığını aktardı. Koçaktok, yaşanan gerginlik üzerine polisi aradığını, sürücünün ise kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığını ifade etti. Olay anı otobüs kamerasına anbean yansıdı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDEN VAZGEÇECEK DEĞİLİM"

Yaşadığı o anlatan şoför Pınar Koçaktok, "Ben iki çocuk annesiyim ve bir yıldır bu mesleği icra ediyorum. İşimi severek yapıyorum, direksiyon başında olmayı ve insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum. Yolcularımla sohbet etmek bana mutluluk veriyor. Otobüs şoförü olmak çocukluk hayalimdi ve nasip oldu. Yaşadığım bu olay nedeniyle mesleğimi asla bırakmam. Bugün bir maganda yolumu kesti diye işimden vazgeçecek değilim" şeklinde konuştu.

"HEMEN POLİSİ ARADIM"

Olayın geçtiğimiz gün Orman Genel Müdürlüğü 102'nci Caddesi'nde meydana geldiğini anlatan Koçaktok, "Normal güzergâhımda seyir halindeydim. Sinyalimi verip kontrollü bir şekilde önümdeki aracı solladım ve yoluma devam ettim. Aynı cadde üzerinde ilerlerken şahıs yanıma gelip bağırmaya başladı, ardından da aniden önümü kesti. Çok korktum ve hemen polisi aradım. O sırada yolcularım da mağdur oldu. Olay bundan ibaret. Daha sonra gidip şikayetçi oldum. Adaletin gücüne inanıyorum, inşallah hak yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI"

O an kendi için değil, otobüsteki yolcularım için korktuğunu ifade eden Koçaktok, "Yolcularımın çığlıkları ve yaşanan panik beni gerçekten çok gerdi. Zaten kameralarda her şey açıkça görülüyor. İlk solladığım anda kadın olduğumu fark etmediğini düşünüyorum. Yaklaşıp beni kadın olarak görünce cesaret bulup önümü kestiğini tahmin ediyorum. Daha önce başıma böyle bir olay gelmemişti ve açıkçası hiç yaşamak istemezdim. Bu olay beni psikolojik olarak çok yıprattı" dedi.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

Artık bu tür durumlarda kadın-erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini belirten Koçaktok, "Böyle davranışlar yanlış düşüncelerin sonucudur. Yaşadığım için üzgünüm ama adaletin her zaman yerini bulacağına inanıyorum. Önce ilahi adalet, ardından da yasal adalet mutlaka tecelli edecektir" dedi.

Bahse konu şahsın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.