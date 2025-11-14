İETT otobüsünde renkli dakikalar! Bağlamasını çıkarıp türkü söyledi: O anlar kamerada

İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde renkli anlar yaşandı. Yolculuk sırasında bağlamasını çıkaran bir vatandaş, türkü söyleyerek hem kendisi eğlendi hem de diğer yolculara unutulmaz dakikalar yaşattı. Bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydederken, otobüste bulunan diğer yolcuların keyifle dinlediği görüldü.