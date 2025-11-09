'Otobüste yer isteyen' amcalar düğün pistinde böyle döktürdü

Tokat'ta bir düğünde 'Madımak Türküsü'nün çaldığını duyan amcalar yaşlarına aldırış etmeden dans pistinin tozunu attırdı. Yaşlarına rağmen enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeyen vatandaşların sergilediği oyun performansı düğün içerisinde de konuklar tarafından ilgiliyle izlendi. Seyirciler tarafından alkışlarla desteklenen ihtiyar delikanlılar, salondaki gençlere de "oyunun ustası kimmiş" dedirtecek bir performans sergiledi. Düğün salonunu dolduran davetliler, sahnedeki görüntüleri cep telefonlarıyla kayda alırken, ortaya çıkan renkli anlar gülümseten ve duygulandıran anlara sahne oldu. Oyun sonunda yaşlılara uzun süre alkış tutuldu.