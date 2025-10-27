Hamsi avına çıkan yunuslar dans ederken görüntülendi

Düzce'nin Karadeniz'e açılan penceresi olan Akçakoca ilçesinde bu yıl hamsi bolluğu yaşanırken, denizlerde de değişik balık türlerinde hareketlilik yaşanıyor. Hamsi avına çıkan yunus balıkları da sürüler halinde Akçakoca ilçesi sınırları içine gelmeye başladı. Karadeniz açıklarında dans eden yunuslar dron ile görüntülenirken, balıklara kuşların da eşlik etmesi ortaya izlenmeye doyulmayacak görüntüler çıkardı.