CHP ilçe kongrelerinde iptal kararı!

CHP'nin Ataşehir ilçe kongresinin 13 Eylül, Esenyurt kongresinin ise 14 Eylül'de yapılması planlanıyordu. İlçe Seçim Kurulu, karara gerekçe olarak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atamasını gösterdi.

Kararda "39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması" da isteniyordu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan geçici bir kurul atamıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin hakkında ihraç süreci başlattıklarını açıkladı.

Tekin, Özel'i arayıp kendisinden randevu isteyeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söyledi.