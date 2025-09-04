Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Merve Yaz

CHP ilçe kongrelerinde iptal kararı!

CHP'de sular durulmuyor. Önce şaibeli kurultay, sonra kayyum ataması derken gelişmeler art arda geliyor. Son olarak Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulları, CHP kongrelerinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi.

CHP ilçe kongrelerinde iptal kararı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
16:37
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
16:51

'nin Ataşehir ilçe kongresinin 13 Eylül, Esenyurt kongresinin ise 14 Eylül'de yapılması planlanıyordu. İlçe Seçim Kurulu, karara gerekçe olarak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atamasını gösterdi.

CHP ilçe kongrelerinde iptal kararı!

Kararda "39. Olağan Kurultay süreci takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması" da isteniyordu.

CHP ilçe kongrelerinde iptal kararı!

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetimini görevden almış, yerine , Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan geçici bir kurul atamıştı.

CHP ilçe kongrelerinde iptal kararı!

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı , CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin hakkında ihraç süreci başlattıklarını açıkladı.

Tekin, Özel'i arayıp kendisinden randevu isteyeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söyledi.

