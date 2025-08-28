AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Üslubu siyasetin dışına çıktı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde, yargıya skandal sözler sarf etti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel,"Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi. Her mitinginde sürekli hedef aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit eden Özel, "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.

Skandal olay sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti. Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından res'en soruşturma başlatıldı.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez.

Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır.

Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir.

Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."

