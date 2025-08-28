Menü Kapat
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Üslubu siyasetin dışına çıktı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu mitinginde bir skandala imza atmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini sarf etmişti. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu gelişmelerin ardından sert bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Üslubu siyasetin dışına çıktı'
Genel Başkanı , İstanbul Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde, yargıya skandal sözler sarf etti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel,"Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi. Her mitinginde sürekli hedef aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eden Özel, "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Üslubu siyasetin dışına çıktı'

Skandal olay sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti. Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine " ve "tehdit" suçlarından res'en soruşturma başlatıldı.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Üslubu siyasetin dışına çıktı'

Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır.

Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir.

Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."

https://x.com/omerrcelik/status/1960974125905719754

Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması
