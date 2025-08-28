Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde, yargıya skandal sözler sarf etti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel,"Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi. Her mitinginde sürekli hedef aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit eden Özel, "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN SERT TEPKİ

Özel'in skandal ifadelerinden sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir" dedi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Skandal olay sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti. Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından res'en soruşturma başlatıldı.