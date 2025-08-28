Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadelerinden dolayı soruşturma başlattı. Özel, Beyoğlu mitinginde Gürlek'e "Senin alnını karışlayacağım" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 09:36
|
28.08.2025
28.08.2025
saat ikonu 09:52

Genel Başkanı , İstanbul Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde, yargıya skandal sözler sarf etti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel,"Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi. Her mitinginde sürekli hedef aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eden Özel, "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.

Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması

BAKAN TUNÇ'TAN SERT TEPKİ

Özel'in skandal ifadelerinden sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Skandal olay sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti. Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından res'en soruşturma başlatıldı.

