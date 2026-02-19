Menü Kapat
Sınıfta saç saça baş başa kavga ettiler! 3 öğrencinin uzaklaştırma cezası aldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir lisede iki kız öğrenci arasında kavga çıktı. Afranur Ö. ile okul arkadaşı H.Ü. arasında daha önce eve yapılan bir ziyarette görülen 'korse' üzerinden dedikodu yapıldığı iddiasıyla telefonda başlayan ve okulda büyüyen kavga, sınıftaki diğer öğrenciler tarafından kamerayla kaydedildi. Kavganın ardından, olaya karışan Afranur Ö. ile birlikte toplam 3 öğrenciye 5'er günlük okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 7 Ocak tarihinde Karadeniz Ereğli Lisesi'nde iki öğrenci arasında kavga çıktı. İddiaya göre, 13 yaşındaki Afranur Ö. ile okul arkadaşı H.Ü. arasında daha önce eve yapılan bir ziyarette görülen 'korse' üzerinden dedikodu yapıldığı iddiasıyla telefonda tartışma yaşandı.

İki kız öğrenci arasındaki sözlü tartışma ertesi gün okulda da devam etti. Kısa süre içinde büyüyen tartışma sınıf içerisinde kavgaya dönüştü. Olayda Afranur Ö.'nün darp edildiği öne sürülürken kavga anı sınıftaki diğer öğrenciler tarafından kamerayla kaydedildi.

Sınıfta saç saça baş başa kavga ettiler! 3 öğrencinin uzaklaştırma cezası aldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

3 ÖĞRENCİYE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Kavganın ardından olayla ilgili okul yönetimi tarafından karar verildi. Olaya karışan Afranur Ö. ile birlikte toplam 3 öğrenci, 5'er günlük okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

ÖĞRENCİ VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın taraflarından biri olan Afranur Ö., hem darp edilipi hem de uzaklaştırma cezası aldığını belirterek annesi Gülser Şahin ile birlikte konuyu yargıya taşıdı. Anne ve kızı, olaya zamanında müdahale etmedikleri ve ihmalleri bulunduğu iddiasıyla okul yetkilisi T.Ö. ve öğrenci H.Ü.'den oldu.

Şikayetçi olunan kişilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenilirken, Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de kendi bünyesinde idari soruşturma yürüttüğü bildirildi.

KAVGA ANINI ANLATTI

Öte yandan 13 yaşındaki Afranur Ö., yaşadığı süreci anlattı. Afranur, evine misafirliğe gelen arkadaşıyla annesinin korsesi üzerinden yaşanan bir diyalog olduğunu sonrasında ise hakkında dedikodu çıkartıldığını öne sürdü.

Sınıfta saç saça baş başa kavga ettiler! 3 öğrencinin uzaklaştırma cezası aldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

İddiaları görüşmek istediği arkadaşının küfürlerine maruz kaldığını öne süren Afranur şöyle devam etti:

"Benim H. isminde arkadaşım vardı. Bizim eve gelmişlerdi. Annem hastalığından dolayı korse takmak zorunda kalıyordu. Arkadaşım bizim evde korseyi gördü. Bende korseyi annemin taktığını, benim kullanmadığımı söyledim. Konu orada kapanmıştı. Daha sonra başka bir kavgadan dolayı aramızı bozmuştuk. Konuşmuyorduk. Sonra benim hakkımda korse takıyor diye konuşuyordu. Bende böyle bir olay varmış deyip kendisine sormak istedim. Küfür edip yüzüme kapattı. Tekrar aradım, yine küfür edip yüzüme kapattı. Bana müsait olmadığını söyleseydi ben zaten aramazdım. Ertesi gün okula yanına gittim. Böyle bir olay konuşuluyor 'Böyle bir olay var mı yok mu gel bakalım' istersen dedim. O da bunun üzerine küfür etti. Sesini yükseltti, anneme küfür etti. Beni tehdit etti. Sınıfa doğru giderken arkamdan arkadaşlarına 'Bugün okulda döveceğim' demiş. Biz sınava çalışıyorduk. Sırama oturup dalga geçer gibi bende 'Ne oldu. Böyle bakıyorsan bir sıkıntı vardır' dedim. Sonra ses yükselmeler oldu. Saçıma yapıştı, ilk kavgayı ayırdılar. Ben saçımı bağlamak için arkadaşımdan toka istemiştim. Haberim yokken arkamdan tutup saçımı çekti. Ben yere düştüm. Kendimi savunma amaçlı onun saçını çektim. Öğretmenler geldi bizi ayırdı. Bana uzaklaştırma cezası verdiler. Orada dayak yiyen benim ama yine aynı cezayı alan benim. Şikayetçiyim. Şu an videoyu Karadeniz Ereğli'nin yarısı görmüş. Karşı tarafın daha büyük cezayı almasını istiyorum."

Sınıfta saç saça baş başa kavga ettiler! 3 öğrencinin uzaklaştırma cezası aldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay esnasında kameraya yansıyan görüntülerde kızının darp edildiğini söyleyen anne Gülser Şahin ise, "Çocuğum beyin kanaması geçirebilirdi. Arkadaşı kızımın kafasını tahtaya vuruyor, öğretmen masasına vuruyor. Çocuğumu yerlerde sürükleyerek, çocuğum da yerden kalkabilmek için onun saçını tutuyor. Orada bir mücadeleye girişiyor. Bu kadar sınıf içinde nöbetçi öğretmenlerden de hiç kimse buna müdahale edilmiyor. Son anda çocuğum artık nefessiz kalıyor. Her tarafı darp halinde" ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında flaş gelişme! Karara itiraz edildi
Hastane personeli aracında ölü bulundu: Eşinin feryadı yürek dağladı
