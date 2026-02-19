Hastane personeli aracında ölü bulundu: Eşinin feryadı yürek dağladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 32 yaşındaki Anestezi Teknikeri Hüseyin Buhan’dan sabah vardiya değişiminin ardından haber alınamadı. Hüseyin Buhan'ı arayan çalışma arkadaşları, hastane otoparkında bulunan otomobili kontrol ettiğinde genç adamın koltukta hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Hüseyin Buhan'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Araç içerisinde yapılan incelemelerde, hemen yanında tıbbi malzemeler bulunduğu öğrenildi.
Acı haberi alarak olay yerine koşan Hüseyin Buhan'ın eşi, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri otopark çevresinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, acılı kadın "Yaşıyor mu, öldü mü? Söylesenize" diye çevresindekilere sordu. Acılı kadını, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından talihsiz gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.