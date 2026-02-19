Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Yasin Aşan

Feci kazada ölümden döndü! Aydınlatma diğeri otomobilin üzerine devrildi

Karaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Sağlık çalışanının kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrilirken sağlık çalışanı ölümden döndüğü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Feci kazada ölümden döndü! Aydınlatma diğeri otomobilin üzerine devrildi
Karaman'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzeri oldu.

Feci kazada ölümden döndü! Aydınlatma diğeri otomobilin üzerine devrildi

Edinilen bilgiye göre, mesaiden çıkan 32 yaşındaki sağlık çalışanı Abdurrahman Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi.

Feci kazada ölümden döndü! Aydınlatma diğeri otomobilin üzerine devrildi

SAĞLIK ÇALIŞANI SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazada sürücü Abdurrahman Ö. hafif şekilde yaralanırken kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık çalışanı kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Feci kazada ölümden döndü! Aydınlatma diğeri otomobilin üzerine devrildi

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, belediye ve elektrik şirketi görevlileri devrilen direğin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

