Feci kazada ölümden döndü! Aydınlatma diğeri otomobilin üzerine devrildi

Karaman'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, mesaiden çıkan 32 yaşındaki sağlık çalışanı Abdurrahman Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi.

SAĞLIK ÇALIŞANI SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazada sürücü Abdurrahman Ö. hafif şekilde yaralanırken kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık çalışanı kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, belediye ve elektrik şirketi görevlileri devrilen direğin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.