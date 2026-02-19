17 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

Adana'nın Çukurova ilçesinde 15 Şubat Pazar günü acı bir olay yaşanmıştı. Ankara'da Sayıştay denetçisi olan ve görev için Adana'ya gelen Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K., bebek arabasına çarpıp kaçmıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Mahmut bebek, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı. Öztürk çifti, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

17 aylık bebeğin ölümüne neden olan ve kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsü E.K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

E.K.'nın emniyetteki sorgusunda, "Önümdeki araçlar durunca yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup kaçtım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.