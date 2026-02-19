Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

17 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

Adana'da 17 aylık bebek Mahmut Fatih Öztürk, annesinin bebek arabasıyla yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. "Yaya ya da bebek arabası görmedim" diyen sürücü E.K.'nin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
17 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 12:48

'nın Çukurova ilçesinde 15 Şubat Pazar günü acı bir olay yaşanmıştı. Ankara'da Sayıştay denetçisi olan ve görev için Adana'ya gelen Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K., bebek arabasına çarpıp kaçmıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Mahmut bebek, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

17 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı. Öztürk çifti, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

17 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

17 aylık bebeğin ölümüne neden olan ve kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsü E.K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

17 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

E.K.'nın emniyetteki sorgusunda, "Önümdeki araçlar durunca yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup kaçtım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bebeğe şiddet uygulayıp, sakat bırakan hemşireden şoke eden savunma! "Ben de bir anneyim"
Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü, ifadesi şaşkına çevirdi!
ETİKETLER
#adana
#trafik kazası
#ehliyetsiz sürücü
#motosiklet kazası
#Bebek Ölümü
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.