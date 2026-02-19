Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü, ifadesi şaşkına çevirdi!

İzmit'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 30 Haziran 2023'de Çayırköy'deki ormanlık alanda dehşet yaşanmıştı. İş adamı Ali Rıza Düzova, küs olduğu kız arkadaşının abisi Kenan Ç. ile barışmak isterken cinayete kurban gitti. Kız arkadaşı Neslihan Ç. ile Kenan Ç.'nin yanına giden ve beraber vakit geçiren Ali Rıza Düzova ısrar üzerine kaldı. Bir süre sonra gitmek isteyen iş adamı, kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Düzova, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kenan Ç. ise tutuklandı.

"KUSURUMU BAĞIŞLAYIN"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Kenan Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. 2025 yılında Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelen raporda, sanığın cezai ehliyeti tam çıkmış ancak sanık avukatının itirazı üzerine tekrardan rapor alınmasına karar verilmişti. Bunun üzerine sanık, Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş İhtisas Kurulu'na sevk edildi. Bugün görülen duruşmada raporun hala gelmediği belirtildi. Savunması için söz verilen sanık Kenan Ç., "Şizofren hastasıyım, kimseye zarar vermek istemezdim. İlaçlarımı kullanmadığım için öyle oldu, kusurumu bağışlayın" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, raporun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.