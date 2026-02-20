Seksenler dizisi oyuncusu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı!

Seksenler dizisinde oynadığı karakterle sevilen komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Özetle

YALÇIN ÖZDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Yapılan açıklamada, "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerine yer verildi.

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1947 doğumlu Yalçın Özden, bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Maddi durumunun kötü olması nedeniyle düğünlerde komedyenlik yapptı. Daha sonra ise Uzun süre televizyon kanallarında kısa sürelerle sunuculuk yaptı. Tgrt kanalında skeçlerde oynadı.