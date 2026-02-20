Seksenler dizisi oyuncusu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Seksenler dizisinde oynadığı karakterle sevilen komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Yapılan açıklamada, "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerine yer verildi.
4 Ağustos 1947 doğumlu Yalçın Özden, bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Maddi durumunun kötü olması nedeniyle düğünlerde komedyenlik yapptı. Daha sonra ise Uzun süre televizyon kanallarında kısa sürelerle sunuculuk yaptı. Tgrt kanalında skeçlerde oynadı.