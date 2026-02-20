Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Seksenler dizisi oyuncusu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı!

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özden için sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sevenlerinden dua istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Seksenler dizisi oyuncusu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 08:53

Seksenler dizisinde oynadığı karakterle sevilen komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Seksenler dizisi oyuncusu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı!

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Seksenler dizisiyle tanınan oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması geçirmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu bilgisi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Sevenlerinden dua istendiği belirtildi.
Yalçın Özden, 4 Ağustos 1947 doğumludur.
Maddi durumu kötü olduğu dönemlerde düğünlerde komedyenlik yapmıştır.
Uzun süre televizyon kanallarında sunuculuk yapmış ve Tgrt kanalında skeçlerde rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

YALÇIN ÖZDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Yapılan açıklamada, "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerine yer verildi.

Seksenler dizisi oyuncusu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı!

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1947 doğumlu Yalçın Özden, bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Maddi durumunun kötü olması nedeniyle düğünlerde komedyenlik yapptı. Daha sonra ise Uzun süre televizyon kanallarında kısa sürelerle sunuculuk yaptı. Tgrt kanalında skeçlerde oynadı.

Seksenler dizisi oyuncusu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanlar deşifre oldu! Murat Dalkılıç'ın ifadesindeki çelişki dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'dan sevindiren haber! Taburcu oldu, paylaştığı kareye yorum yağdı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.