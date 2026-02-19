Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanlar deşifre oldu! Murat Dalkılıç'ın ifadesindeki çelişki dikkat çekti

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dalkılıç’ın savcılık ifadesindeki çelişkiler ve Sergen Yalçın detayı dikkat çekti. Firari Kasım Garipoğlu'nun şoföründen ele geçirilen "parti listesi", sanat ve cemiyet dünyasını sarstı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 23:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' operasyonunda yeni bir safhaya geçildi. "Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve fuhşa aracılık etmek" gibi ağır suçlamalarla başlatılan soruşturmada, ünlü şarkıcı emniyet güçlerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi ortaya çıkan ünlü sanatçının çelişkili açıklamaları dikkat çekti.

Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanlar deşifre oldu! Murat Dalkılıç'ın ifadesindeki çelişki dikkat çekti

HABERİN ÖZETİ

Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanlar deşifre oldu! Murat Dalkılıç'ın ifadesindeki çelişki dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve ifadesinde önce inkar edip dijital deliller sonrası kısmen itirafta bulundu.
Murat Dalkılıç, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve fuhşa aracılık etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Dalkılıç, savcılık sorgusunda uyuşturucu kullanmadığını ve firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılmadığını iddia etti.
Dijital delillerin sunulması üzerine, Dalkılıç 2-3 yıl önce bir partiye bir saatliğine katıldığını itiraf etti ancak uyuşturucu kullanmadığını savundu.
Gizli tanık ifadesinde Dalkılıç ile Sergen Yalçın dahil bazı kişilerin birlikte uyuşturucu kullandığı iddiaları soruldu.
Kasım Garipoğlu'nun şoförünün telefonundan çıkan listede Murat Dalkılıç'ın yanı sıra çok sayıda başka ünlü ismin de yer aldığı belirlendi.
ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF

Dalkılıç, savcılık sorgusunda aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan ederken, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savundu. Firari iş insanı Kasım Garipoğlu tanıdığını ancak yalısındaki partilere katıldığı iddiasını önce reddeden ünlü şarkıcı, savcılığın önüne koyduğu dijital delillerin ardından ifadesini değiştirdi.

Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan incelemede, Dalkılıç’ın adının katılımcı listesinde olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine Dalkılıç, "Burak Ateş'in daveti üzerine 2-3 yıl önce Akaretler-Levent arasındaki bir villada düzenlenen partiye bir saatliğine katıldığını" itiraf etti. Dalkılıç ayrıca parti sırasında uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. İfadesinin sonunda uzun süredir burun tedavisi gördüğünü ve Cuma günü ameliyat olacağını da ekledi.

Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanlar deşifre oldu! Murat Dalkılıç'ın ifadesindeki çelişki dikkat çekti

GİZLİ TANIĞIN "SERGEN YALÇIN" İDDİASI DA SORULDU

Soruşturmanın en çarpıcı noktalarından biri gizli tanık ifadesi oldu. "Murat Dalkılıç, Burak Altındağ, Özge Ertöz, Sezer Çakır, İhsan Aygün ve Sergen Yalçın yakın arkadaştır, birlikte uyuşturucu madde kullanırlar. Ayrıca aralarında borsa alım satımı yaparlar." iddiasının kendisine sorulması üzerine Dalkılıç, söz konusu kişilerle uyuşturucu kullanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti. Borsada hisse senedi yatırımı yaptığını doğrulayan şarkıcı, işlemleri kendi kararıyla gerçekleştirdiğini, herhangi bir yönlendirme almadığını dile getirdi.

ŞOFÖRÜN TELEFONUNDAN ÇIKAN "ÜNLÜLER LİSTESİ"

Soruşturma dosyasında yer alan ve Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonundan çıkan dijital listede yer alan bazı isimler şunlar:

Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Mehmetcan Çelik, Emre Aslakçı, Patrizio, Charlie, Çisel Çakıroğlu, Orhan Aydın, Sinan Koç, Özge Tita, Betül Turan, Emek Emre, Melisa Gizem, Buse İskenderoğlu, Mehmet Germeyanlıgil, Ege Mutaf, Işıl Yaz Özer, Özlem Temponi, Marco Temponi, Seray Kurt, Elif Köksal, İrem Aksaç, Deniz Marşan, Melisa Öztürk, Suranaz Şahin, Sima Tarkan, Sandra Alazoğlu, Murat Dalkılıç, Bilge Yenigül, Derin Talu, Melis Uzun, Merve Ünal, İlknur Şeref, Özge Ertöz, Buket Dizer, Ezgi Karayel, Yankı Zerey, Emine Yıldız, İpek Onat ve Çağla Ardak.

Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılanlar deşifre oldu! Murat Dalkılıç'ın ifadesindeki çelişki dikkat çekti
