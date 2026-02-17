Menü Kapat
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, saç ve idrar testi örnekleri alınan şarkıcı Reynmen olarak olarak Yusuf Aktaş2ın testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen, "Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk" dedi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada alınan kan ve saç örnekleri sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan raporlara göre şarkıcı olarak bilinen 'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Reynmen'den çıkan test sonucu sonrası açıklama geldi. Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı.

REYNMEN BİR DAHA TEST YAPTIRACAK

Reynmen yaptığı açıklamada, "Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz." dedi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜ İSİMLER

Ünlü isimlere yönelik açılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan raporlara göre şarkıcı Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, Çakal lakaplı şarkıcı Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Oyuncu ve aynı zamanda Survivor’da yarışmacı olarak bilinen geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Barış Murat Yağcı’nın uyuşturucu testi negatif çıktı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı.
#reynmen
#yusuf aktaş
#Adli Tıp Raporu
#Uyuşturucu Testi
#Test Sonucu
#Magazin
