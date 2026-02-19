Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Kategoriler
Ünlülere yönelik düzenlenen son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç gibi isimlerinde bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimlerden daha sonrasında da kan ve saç örneği alınacağı bildirildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
|Konu
|Detay
|Operasyon Türü
|Uyuşturucu Operasyonu
|Yürütülen Birim
|İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
|Gözaltına Alınan Sayısı
|21 (toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı)
|Gözaltındaki Ünlüler
|Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Adem Kılıçcı, Kemal Doğulu
|Şüpheliler Hakkında
|"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ve "kolaylaştırmak" suçlamaları
|Mevcut Durum
|Adliyeye sevk edildi
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, ünlü firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, ve Furkan Koçan. Adem Kılıçcı Tolga Kulakçı
Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan gözaltına alındı.