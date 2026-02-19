Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Ünlülere yönelik düzenlenen son uyuşturucu operasyonunda Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Adem Kılıçcı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. 21 isimden kan ve saç örnekleri alınacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
09:18
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
09:44

Ünlülere yönelik düzenlenen son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kaan Tangöze, , gibi isimlerinde bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimlerden daha sonrasında da kan ve saç örneği alınacağı bildirildi.

Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

HABERİN ÖZETİ

Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler de bulunuyor.
Tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

KonuDetay
Operasyon TürüUyuşturucu Operasyonu
Yürütülen Birimİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Gözaltına Alınan Sayısı21 (toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı)
Gözaltındaki ÜnlülerKaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Adem Kılıçcı, Kemal Doğulu
Şüpheliler Hakkında"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ve "kolaylaştırmak" suçlamaları
Mevcut DurumAdliyeye sevk edildi

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, ünlü firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, ve Furkan Koçan. Adem Kılıçcı Tolga Kulakçı

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan gözaltına alındı.

Sıkça Sorulan Sorular

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?
Operasyonda Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcı Murat Dalkılıç, modacı Kemal Doğulu, milli boksör Adem Kılıçcı gibi isimlerin de bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlüler hangi suçlamalarla gözaltına alındı?
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin son durumu nedir?
Gözaltına alınan 17 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
#İsmail Hacıoğlu
#uyuşturucu operasyonu
#murat dalkılıç
#Adliye Sevk
#Kaan Tangöze
#Magazin
