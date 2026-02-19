Ünlülere yönelik düzenlenen son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç gibi isimlerinde bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimlerden daha sonrasında da kan ve saç örneği alınacağı bildirildi.

Dinle Özetle

Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 12

HABERİN ÖZETİ Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler de bulunuyor. Tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

Konu Detay Operasyon Türü Uyuşturucu Operasyonu Yürütülen Birim İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gözaltına Alınan Sayısı 21 (toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı) Gözaltındaki Ünlüler Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Adem Kılıçcı, Kemal Doğulu Şüpheliler Hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ve "kolaylaştırmak" suçlamaları Mevcut Durum Adliyeye sevk edildi

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, ünlü firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, ve Furkan Koçan. Adem Kılıçcı Tolga Kulakçı

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan gözaltına alındı.