Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'dan sevindiren haber! Taburcu oldu, paylaştığı kareye yorum yağdı

Karaciğer nakli ameliyatı geçiren Ufuk Özkan son sağlık durumunu paylaşarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle beğeni toplayan Ufuk Özkan bugün hastaneden taburcu oldu.

Ufuk Özkan'dan sevindiren haber! Taburcu oldu, paylaştığı kareye yorum yağdı
19.02.2026
19.02.2026
16:59

bir süre karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında tutuldu. Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla saat süren zorlu bir operasyon geçiren Ufuk Özkan son yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu müjdeledi.

UFUK ÖZKAN TABURCU OLDU

Kritik operasyonun ardından hastanede kontrol altında tutulan oyuncu Ufuk Özkan, doktorların değerlendirmesi sonrası taburcu edildi. Hastane çıkışında çekilen görüntülerde Özkan’ın genel durumunun iyi olduğu görüldü.

Ufuk Özkan'dan sevindiren haber! Taburcu oldu, paylaştığı kareye yorum yağdı

Ufuk Özkan'ın taburcu olurken çekilen fotoğrafta sağlığının ve moralinin iyi olduğu gözlendi. Oyuncuya takipçilerinden "Çok iyi görünüyor", "Kilo da almış, toparlanmış" gibi yorumlar yaptı.

Ufuk Özkan'dan sevindiren haber! Taburcu oldu, paylaştığı kareye yorum yağdı

UFUK ÖZKAN'IN YAPTIĞI İYİLİK 14 YIL SONRA KARŞISINA ÇIKTI

Özkan, yaklaşık 14 yıl önce yardım ettiği bir öğrencinin, nakil sürecinde görev alan isimlerden biri olduğunu açıkladı. O dönem öğrenci olan Mahir'in, bugün organ nakillerinde kullanılan tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşısına çıktığını belirten Özkan, yaşadığı duyguyu anlattı.

Ufuk Özkan'dan sevindiren haber! Taburcu oldu, paylaştığı kareye yorum yağdı

Ufuk Özkan duygularını, "Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. Hikâyemizi zaten biliyorsunuz. 2012-2014 yılları arasında bir iyiliğimiz dokunmuş. O zamanlar Mahir öğrenciydi. Zaman geçiyor, dünya çok küçük. Ama iyiliği 'iyilik bulayım' diye yapmayacaksın. Aradan 12 sene geçiyor, bakıyorsun o çocuk senin ameliyatında kullanılan makinelerin başındaki müdür olmuş. Zamanında ayakkabı almışız, bir şeyler yapmışız. Şimdi o bana destek oluyor. Bazı şeyler gerçekten anlatılmıyor" sözleriyle dile getirdi.

Ufuk Özkan'dan sevindiren haber! Taburcu oldu, paylaştığı kareye yorum yağdı
