Feyza Civelek'in yeni partneri yakışıklı oyuncu oldu! Yorumlar peş peşe geldi

Yeni sezonda yeni oyuncuların dahil olmasıyla senaryoda değişikliğe gden Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim geliyor. Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti adlı diziye dahil oldu. Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek ile partner olan Yıldırım'a, izleyicilerden ''fazla yakışıklı'' yorumlarıyla yağdı.

Özetle

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY'A PARTNER GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir transfer gerçekleşti. Yeni bölümde Gökberk Yıldırım, Feyza Civelek'in oynadığı Nilay karakterinin partneri Yağız olarak diziye katıldı. Yakışıklı oyuncunun kadroya katılması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, Nilay karakterinin partneri için gelen bu yeni ismi "fazla yakışıklı" olarak yorumladı.

FEYZA CİVELEK ESKİ PARTNERİ EMRAH ALTINTOPRAK İLE SORUNLAR YAŞAMIŞTI

Nilay'ın eşi Mustafa'yı oynayan Emrah Altıntoprak'ın diziye vedası damga vurmuştu. Altıntoprak, ayrılık kararının tamamen hikâyenin gidişatına bağlı olduğunu açıkladı. Senaristlerin karakterin yolculuğunu bu noktada tamamladığını belirten Altıntoprak, "Hikâye böyle bitti" sözleriyle ayrılığın senaryo gereği olduğunu ifade etti.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Mustafa Ünal karakteriyle yer alan Emrah Altıntoprak, diziye ölerek veda etti. 4 sezon boyunca Feyza Civelek'le partner olan Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz ilk iş olarak Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıktı.

Feyza Civelek ise Emrah Altıntoprak2ı ilk takipten çıkan kişinin kendisi olduğğunu söylemiş yaptığı jest ve mimiklerle çok konuşulmuştu.