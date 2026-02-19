Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Feyza Civelek'in yeni partneri yakışıklı oyuncu oldu! Yorumlar peş peşe geldi

Yeni sezonda başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün ayrılmasının ardından diziye Emre Dinler katıldı. Dizide Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek'e ise önümüzdeki bölümlerde partner gelecek. Feyza Civelek'in yeni partnerinin ise son olarak Rüzgarlı Tepe dizisinde rol alan Gökberk Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Feyza Civelek'in yeni partneri yakışıklı oyuncu oldu! Yorumlar peş peşe geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 09:07

Yeni sezonda yeni oyuncuların dahil olmasıyla senaryoda değişikliğe gden 'ne yeni bir isim geliyor. Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti adlı diziye dahil oldu. karakterini oynayan ile partner olan Yıldırım'a, izleyicilerden ''fazla yakışıklı'' yorumlarıyla yağdı.

HABERİN ÖZETİ

Feyza Civelek'in yeni partneri yakışıklı oyuncu oldu! Yorumlar peş peşe geldi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim katılırken, Nilay karakterinin eski partnerinin ayrılığı ve yerine gelen yeni partner hakkında bilgiler yer almaktadır.
Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti dizisine Nilay karakterinin partneri Yağız olarak dahil oldu.
Gökberk Yıldırım'a izleyicilerden 'fazla yakışıklı' yorumları geldi.
Nilay karakterinin eski eşi Mustafa'yı oynayan Emrah Altıntoprak diziye ölerek veda etti.
Emrah Altıntoprak'ın ayrılığının senaryo gereği olduğu belirtildi.
Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıktığı, Feyza Civelek'in ise ilk takipten çıkan kişinin kendisi olduğunu söylediği bilgisi yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY'A PARTNER GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir transfer gerçekleşti. Yeni bölümde Gökberk Yıldırım, Feyza Civelek'in oynadığı Nilay karakterinin partneri Yağız olarak diziye katıldı. Yakışıklı oyuncunun kadroya katılması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, Nilay karakterinin partneri için gelen bu yeni ismi "fazla yakışıklı" olarak yorumladı.

Feyza Civelek'in yeni partneri yakışıklı oyuncu oldu! Yorumlar peş peşe geldi

FEYZA CİVELEK ESKİ PARTNERİ EMRAH ALTINTOPRAK İLE SORUNLAR YAŞAMIŞTI

Nilay'ın eşi Mustafa'yı oynayan Emrah Altıntoprak'ın diziye vedası damga vurmuştu. Altıntoprak, ayrılık kararının tamamen hikâyenin gidişatına bağlı olduğunu açıkladı. Senaristlerin karakterin yolculuğunu bu noktada tamamladığını belirten Altıntoprak, "Hikâye böyle bitti" sözleriyle ayrılığın senaryo gereği olduğunu ifade etti.

Feyza Civelek'in yeni partneri yakışıklı oyuncu oldu! Yorumlar peş peşe geldi

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Mustafa Ünal karakteriyle yer alan Emrah Altıntoprak, diziye ölerek veda etti. 4 sezon boyunca Feyza Civelek'le partner olan Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz ilk iş olarak Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıktı.

Feyza Civelek'in yeni partneri yakışıklı oyuncu oldu! Yorumlar peş peşe geldi

Feyza Civelek ise Emrah Altıntoprak2ı ilk takipten çıkan kişinin kendisi olduğğunu söylemiş yaptığı jest ve mimiklerle çok konuşulmuştu.

ETİKETLER
#feyza civelek
#nilay
#Kızılcık Şerbeti
#Yağız Kaan Erdoğmuş
#Gökberk Yıldırım
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.