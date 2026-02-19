Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde tanışan Eylül Tumbar ve Enes Koçak 3 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın ayrıldığı iddia edildi.

ENES KOÇAK İLE EYLÜL TUMBAR ÇİFTİ AYRILDI

Kameralardan uzak bir yaşam süren Enes Koçak ile Eylül Tumbar'ın ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldıran çift, birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Eylül Tumbar geçtiğimiz ay “Kayseri’de sürpriz bir evlilik teklifi beklediniz mi?” şeklindeki soruya “Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Şu anda evlilik düşünmüyoruz. Hepimiz kariyerimize odaklandığınız bir dönemdeyiz. Genciz, çalışmak istiyoruz” diye cevap vermişti.

EYLÜL TUMBAR'DAN ENES KOÇAK'A GÖNDERME

Konuyla ilgili iki oyuncudan da herhangi bir açıklama gelmezken, Tumbar'ın ''Sana... Aradığını bulman dileğiyle'' sözünü alıntılayarak yayımlaması dikkatlerden kaçmadı.

ENES KOÇAK KAÇ YAŞINDA

1999 doğumlu Enes Koçak, model ve dizi-film oyuncusudur. 2022 yılında Miss&Mr Model yarışmasında birinci olmasıyla tanınmaktadır. Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle popüler oldu.

EYLÜL TUMBAR KAÇ YAŞINDA

19 Ağustos 2002 İzmir doğumlu doğumlu Eylül Tumbar, genç yaşta oyunculuğa olan ilgisini fark etti. Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.