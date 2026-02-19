Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan Eylül Tumbar ve Enes Koçak aşkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin ayrılık iddiası herkesi şaşırttı. İki isimden de henüz açıklama gelmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 15:50

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde tanışan ve Enes Koçak 3 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın ayrıldığı iddia edildi.

ENES KOÇAK İLE EYLÜL TUMBAR ÇİFTİ AYRILDI

Kameralardan uzak bir yaşam süren Enes Koçak ile Eylül Tumbar'ın ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldıran çift, birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme

Eylül Tumbar geçtiğimiz ay “Kayseri’de sürpriz bir evlilik teklifi beklediniz mi?” şeklindeki soruya “Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Şu anda evlilik düşünmüyoruz. Hepimiz kariyerimize odaklandığınız bir dönemdeyiz. Genciz, çalışmak istiyoruz” diye cevap vermişti.

Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme

EYLÜL TUMBAR'DAN ENES KOÇAK'A GÖNDERME

Konuyla ilgili iki oyuncudan da herhangi bir açıklama gelmezken, Tumbar'ın ''Sana... Aradığını bulman dileğiyle'' sözünü alıntılayarak yayımlaması dikkatlerden kaçmadı.

Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme

ENES KOÇAK KAÇ YAŞINDA

1999 doğumlu Enes Koçak, model ve dizi-film oyuncusudur. 2022 yılında Miss&Mr Model yarışmasında birinci olmasıyla tanınmaktadır. Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle popüler oldu.

Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme

EYLÜL TUMBAR KAÇ YAŞINDA

19 Ağustos 2002 İzmir doğumlu doğumlu Eylül Tumbar, genç yaşta oyunculuğa olan ilgisini fark etti. Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Peter Greene'nin kesin ölüm nedeni belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Taşıyan paylaştığı videoyla müjdeli haberi verdi
ETİKETLER
#Eylül Tumbar
#Ayrılık Iddiaları
#Enes Koçak
#Kendi Düşen Ağlamaz
#Oyuncu Aşkı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.