Peter Greene'nin kesin ölüm nedeni belli oldu

'Ucuz Roman', 'Maske' gibi filmlerdeki performansıyla popüler olan Peter Greene, iki ay önce New York'taki dairesinde ölü bulunmuştu. 60 yaşında hayata veda eden oyuncunun ilk belirlemelere göre silahla vurulduğu anlaşılmıştı. Adli tıp yetkilileri ünlü oyuncunun kesin ölüm nedenini açıkladı.

PETER GREENE'NİN KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Peter Greene, 12 Aralık'ta evinden uzun süre gelen müzik sebebiyle komşularının yetkilileri çağırmasıyla bulunmuştu. Greene'in yüzüstü yerde yattığı, yüzünde yaralanma olduğu, her yerinde kan olduğu ve cansız bedeninin yanında garip bir el yazısı not bulunduğu bildirilmişti. New York Adli Tıp Kurumu, Greene'in kaza sonucu sol koltuk altındaki ateşli silah yaralanması ve kolun ana damarının hasar görmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.

PETER GREENE KİMDİR?

'Olağan Şüpheliler', 'İlk Gün', 'Laws of Gravity', 'Clean, Shaven' ve 'Şaşkın Dedektif' gibi birçok filmde yer alan Greene, uzun süre uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. Oyuncu, 1996 yılında intihara teşebbüs ettikten sonra bağımlılıkları için tedavi görmeye başladı. Greene, en son 2023'te 'John Wick'in öncesini anlatan 'The Continental' dizisinde ve geçen yıl 'Dope Thief' dizisinin bir bölümünde yer aldı.