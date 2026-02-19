Menü Kapat
TGRT Haber
Hakan Taşıyan paylaştığı videoyla müjdeli haberi verdi

Bir süredir böbreklerinde yaşadığı sorun nedeniyle hastanede tedavi altında olan arabesk müziğinin sevilen ismi yayınladığı video ile sevenlerine müjdeli haberi verdi. Sağlıklı görüntüsüyle sevenlerini mutlu eden Hakan Taşıyan birkaç güne kadar taburcu olacağını duyurdu.

Kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan arabesk müziği sanatçısı Hakan Taşıyan'ın böbreklerinde yaşadığı sorun nedeniyle bir süre tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Geçtiğimiz günlerde normal adaya alınan Hakan Taşıyan bugün yayınladığı videoyla sevenlerine müjdeli haberi verdi.

HAKAN TAŞIYAN'DAN SEVENLERİNE MÜJDELİ HABER

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkarılarak normal odada tedavisi devam eden Hakan Taşıyan, “Güzel insanlar, merhaba. İyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah'ım hepimize iyilik, sağlık verir inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, bereketli, huzurlu inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Saygılarımla.” diyerek müjdeli haberi verdi.

Hakan Taşıyan paylaştığı videoyla müjdeli haberi verdi

HAKAN TAŞIYAN'IN KALP KRİZİ DEĞİL BÖBREKLERİNDEKİ SORUN NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA KALDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, İki hafta önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurmuş ve apar topar yoğun bakıma alınmıştı. İlk olarak Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle Hakan Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" demişti.

Hakan Taşıyan paylaştığı videoyla müjdeli haberi verdi

HAKAN TAŞIYAN KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1973 doğumlu Hakan Taşıyan, askerlik hizmetinin ardından ilk albümü Hesabım Bitmedi’yi müzikseverlerle buluşturdu. 1997 yılında yayımlanan ikinci albümü Sensiz İki Gün ise sanatçının kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. HAKAN TAŞIYAN KARİYERİ Hakan Taşıyan ilk albümü Hesabım Bitmedi’yi müzikseverlerle buluşturduktan sonra ikinci albümü Sensiz İki Gün oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da başarılı çalışmalara imza atan Taşıyan, 1998 yılında Hesabım Bitmedi adlı dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrolü paylaştı. 2001 yılında ise Güz Gülleri dizisiyle ekranlara geldi ve dizide Kemal karakterini üstlendi.

Hakan Taşıyan paylaştığı videoyla müjdeli haberi verdi
