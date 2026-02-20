Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Vergi artışı olacak mı? Bakan Şimşek noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin merak edilen sorulara cevap veriyor. Bakan Şimşek "İran'la ilgili belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra, enerjide fiyatlar düşecek. Bu Türkiye'ye dezenflasyona, büyümeye olumlu yansıyacak" ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 13:24

Hazine ve Maliye Bakanı , katıldığı bir televizyon programında ekonomi programına dair merak edilenleri anlattı. Bakan Şimşek, "Küresel ekonomide risk iştahı büyümeye göre güçlü" dedi.

Vergi artışı olacak mı? Bakan Şimşek noktayı koydu

Bakan Şimşek, KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi kalemlerin artıp artmayacağına yönelik açıklamada bulundu. Şimşek “Gündemimizde kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV artışı yok. Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. GINI katsayısı var, orada da uzun süredir ilk defa 2023 sonrasında iyileşme oldu, gelir dağılımı iyileşiyor. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı.” ifadesini kullandı.

Vergi artışı olacak mı? Bakan Şimşek noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “ yaşadığımız belirsizlikler, sistem mimarisindeki bir takım sıkıntılara rağmen epey dirençli. Geçen yıl yüzde 3,2 oranında büyüdü. Önemli belirsizliklerin yaşandığı bir dönem geçti. İçinden geçtiğimiz konjonktürü dikkate alırsak makul büyüme. Risk iştahı büyümeye göre güçlü. Gelişmekte olan ülkeler daha hızlı büyüyor.” dedi.

Verimlilik konusuna değinen Bakan Şimşek, "Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek." diyerek strateji hakkında bilgi verdi.

Vergi artışı olacak mı? Bakan Şimşek noktayı koydu

Şimşek, " bizim en temel önceliğimiz. 2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Dezenflasyonda bir bozulma yok. 1-2 aylık veri üzerinden değerlendirme yapmak yanlış" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kentsel dönüşüm sürecinde dikkat! Bu hata tapu kaybettirir: Av. Melda Merve Tekcan'dan kritik uyarılar
Ev alıp satacaklar dikkat! 200 bin ilan bir gecede kaldırıldı!
ETİKETLER
#ekonomi programı
#mehmet şimşek
#küresel ekonomi
#Gıda Arzı
#Enflasyonla Mücadele
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.