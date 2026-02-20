Vergi artışı olacak mı? Bakan Şimşek noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ekonomi programına dair merak edilenleri anlattı. Bakan Şimşek, "Küresel ekonomide risk iştahı büyümeye göre güçlü" dedi.

Bakan Şimşek, KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi kalemlerin artıp artmayacağına yönelik açıklamada bulundu. Şimşek “Gündemimizde kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV artışı yok. Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. GINI katsayısı var, orada da uzun süredir ilk defa 2023 sonrasında iyileşme oldu, gelir dağılımı iyileşiyor. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı.” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Küresel ekonomi yaşadığımız belirsizlikler, sistem mimarisindeki bir takım sıkıntılara rağmen epey dirençli. Geçen yıl yüzde 3,2 oranında büyüdü. Önemli belirsizliklerin yaşandığı bir dönem geçti. İçinden geçtiğimiz konjonktürü dikkate alırsak makul büyüme. Risk iştahı büyümeye göre güçlü. Gelişmekte olan ülkeler daha hızlı büyüyor.” dedi.

Verimlilik konusuna değinen Bakan Şimşek, "Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek." diyerek strateji hakkında bilgi verdi.

Şimşek, "Enflasyonla mücadele bizim en temel önceliğimiz. 2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Dezenflasyonda bir bozulma yok. 1-2 aylık veri üzerinden değerlendirme yapmak yanlış" dedi.