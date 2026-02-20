Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alıp satacaklar dikkat! 200 bin ilan bir gecede kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe tüketici mağduriyetlerinin ve sahte ilan kaynaklı dolandırıcılıkların önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık taşınmazların ardından 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve tüm satılık gayrimenkul ilanları için de zorunlu hale getirildi. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, uygulamanın sektörde önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirterek, "Bu sistemle birlikte yetkisiz kişilerin ilan girmesi tamamen engelleniyor. Hem vatandaşımız korunacak hem de mesleği yasal çerçevede yapan emlak danışmanları daha güvenli bir ortamda hizmet verecek" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 10:37

Ticaret Bakanlığı'nın geçen yıl kiralık konut ve iş yerleri için uygulanmaya aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve tüm satılık taşınmaz ilanları için de ülke genelinde zorunlu hale getirildi. Uygulama ile sosyal medya ve emlak portallarında sahte fotoğraflar kullanılarak piyasa değerinin altında gösterilen taşınmazlar üzerinden yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ev alıp satacaklar dikkat! 200 bin ilan bir gecede kaldırıldı!

Sistem kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendiriyor. Tapuda ya da resmi kurumlarda işlem yapma hakkı sağlamayan sistem yalnızca ilan yayınlama yetkisini kapsıyor. Yetkilendirme yapılmadan ilan girilmesine izin vermeyen uygulamayla birlikte yetkisiz kişilerce girilen yaklaşık 200 bin ilan pasife alınırken, doğrulama yapılmayan ya da süresi dolan ilanların yeniden yayımlanmasına da izin verilmiyor. İlanlar yalnızca mülk sahibi, birinci derece yakınları veya yetki belgesine sahip sorumlu emlak danışmanları tarafından sisteme yüklenebiliyor.

Ev alıp satacaklar dikkat! 200 bin ilan bir gecede kaldırıldı!

SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyon Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, sistemin sektörde fiyat manipülasyonlarının önüne geçeceğini ve güven ortamını güçlendireceğini belirterek, "Bakanlığın geçen yıl devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, önce kiralık konutlar ve iş yerleri için zorunlu hale getirilmişti. Kanun gereği uygulama artık satılık konutlar ve tüm satılık gayrimenkuller için de yürürlüğe girdi. Sistemin amacı, geçmişte sıkça yaşanan sahte ilan ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmektir. Özellikle sosyal medyada veya emlak portallarında hayali fotoğraflar kullanılarak piyasa değerinin çok altında gösterilen taşınmazlar üzerinden vatandaşların mağdur edilmesi birçok şikayete konu olmuştu. Bu nedenle Bakanlık, ilan güvenliğini sağlamak amacıyla bu sistemi hayata geçirdi. Vatandaş, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden bir emlak ofisine yetki verdiğinde, bu durum söz konusu emlak ofisine tapuda işlem yapma ya da resmi kurumlarda mülk sahibi adına işlem yürütme yetkisi vermez. Verilen yetki yalnızca ilan yayınlama yetkisidir. Bu yetki olmadan emlak ofislerinin ilan portallarında ilan yayımlaması mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Ev alıp satacaklar dikkat! 200 bin ilan bir gecede kaldırıldı!

200 BİN İLAN SİLİNDİ

"Geçmişte sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinde, bir dairenin fotoğrafı izinsiz alınarak piyasa değerinin çok altında bir bedelle ilana konuluyordu" diyen Taflan, "Vatandaşların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise, bu yetkilendirme öncesinde taraflar arasında kanunda yeri olan alım-satım sözleşmelerinin karşılıklı olarak yapılmasıdır. Mülk sahibi, e-Devlet üzerinden ilgili Bakanlığın sayfasına girerek Elektronik İlan Doğrulama Sistemi aracılığıyla yetki tanımlaması yapabilmektedir. Bu işlemle birlikte, yetki belgesine sahip sorumlu emlak danışmanları ilan yayınlama hakkı elde eder. Verilere bakıldığında, yetkisi bulunmayan kişiler tarafından girilmiş yaklaşık 200 bin ilanın pasife düşürüldüğü görülmektedir." dedi.

Ev alıp satacaklar dikkat! 200 bin ilan bir gecede kaldırıldı!

Taflan, "Süresi dolmuş veya yetkilendirme yapılmamış ilanlar sistem tarafından kaldırılmakta ve yeniden yüklenememektedir. Bu ilanları yalnızca mülk sahibi, birinci derece yakınları ya da yetki belgesine sahip sorumlu emlak danışmanları yeniden sisteme girebilir. Geçmişte sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinde, bir dairenin fotoğrafı izinsiz alınarak piyasa değerinin çok altında bir bedelle ilana konuluyordu. Örneğin, 5 milyon lira değerindeki bir daire 3 milyon lira olarak gösteriliyor, il dışında ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlar uygun fiyat düşüncesiyle ön ödeme göndermeye ikna ediliyordu. Daha sonra ne ortada gerçek bir daire ne de ulaşılabilecek bir muhatap kalıyordu. Yeni sistemle birlikte, yetkilendirme yapılmadan ilan girilemediği için bu tür sahte ilanların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sistem, gerekli onaylar olmadan ilanların yayınlanmasına izin vermemekte ve uygunsuz girişleri otomatik olarak devre dışı bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dev banka altın tahmini uçurdu! 2026 sonunda altın ne kadar olacak?
Emekli bayram ikramiyesi 12 bin TL'yi bulabilir! Bu kişiler bayram ikramiyesi alamayacak
ETİKETLER
#Dolandırıcılıkla Mücadele
#Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
#Taşınmaz Satışı
#Emlak Ilanı
#Emlak Güvenliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.