Emekli için yeni dönem başlıyor! İsa Karakaş, ABO düğümünün çözüldüğünü açıkladı

Şubat 21, 2026 12:36
1
isa karakaş emekli

Emekli olmayı düşünen milyonlarca insan için yeni modelin ayrıntıları belli oluyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut sistemin erken çıkışı teşvik ettiğini belirterek “çalıştıkça kazandıran” yeni model çağrısı yaptı. 

2
sosyal güvenlik sistemi

İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir dönüşüm ihtiyacına dikkat çekerek özellikle emeklilik sisteminin mevcut haliyle alarm verdiğini belirtti. Dijitalleşme, yapay zeka ve yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik dengelerini zorladığını ifade eden Karakaş, Türkiye’nin iki yıldır "yaşlı ülke" kategorisinde yer almasına rağmen sistemde kapsamlı bir reform yapılmadığını vurguladı.

3
ÇALIŞTIKÇA DÜŞEN MAAŞ SORUNU

ÇALIŞTIKÇA DÜŞEN MAAŞ SORUNU

Karakaş'a göre mevcut sistemde en dikkat çekici sorunlardan biri, özellikle asgari ücret ve yakın seviyelerde çalışanlar için prim ödedikçe emekli maaşının düşmesi ya da taban maaşta eşitlenmesi. Yüksek enflasyon dönemlerinde sistemde daha uzun süre kalıp daha fazla prim ödeyen bazı sigortalıların, beklenenin aksine daha düşük maaşla karşılaşabildiği belirtiliyor.
 

4
sosyal güvenlik

Bu durumun çalışanları sistemden erken çıkmaya yönelttiğini kaydeden Karakaş, "Yaşı dolan herkes arkasına bakmadan sistemden ayrılıyor. Bu da sosyal güvenliğin temelini zedeliyor" değerlendirmesinde bulundu.

5
Orta Vadeli Programı

Hükûmetin Orta Vadeli Programı'nda (OVP) sosyal güvenlik sistemine yönelik hedeflerin yer aldığını hatırlatan Karakaş, bu adımların temel amacının SGK'nın prim gelirlerini artırarak mali yapıyı güçlendirmek olduğunu ifade etti.
 

6
Kayıt dışılık

Bu kapsamda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Kayıt dışılıkla daha etkin mücadele

- Sisteme dahil olmayan grupların kapsama alınması

- Yeni çalışma modellerine uyum

- Yaşlanan nüfusun oluşturacağı mali yükün hafifletilmesi

- Sağlık harcamalarında verimlilik ve israfın azaltılması
 

7
Emeklilik sistemi

YENİ SİSTEM: ÇALIŞTIKÇA KAZANMA

Emeklilik sisteminde en çok tartışılan başlıklardan biri olan maaş bağlama oranlarındaki (ABO) düşüşe dikkat çeken Karakaş, özellikle 1999 ve 2008 sonrası dönemde çalışanların dezavantajlı hale geldiğini savundu.

8
hakkaniyet ve aktüeryal denge

Yeni modelde, daha uzun süre istihdamda kalmayı teşvik eden, hakkaniyet ve aktüeryal dengeyi gözeten, prim tabanını genişleten, tahsilat süreçlerini güçlendiren bir yapının hedeflendiği ifade edildi.

9
Emeklilik sistem

Ayrıca SGK'nın bilişim altyapısının güçlendirilmesi, kurumlar arası veri paylaşımının artırılması ve teşvik sisteminin sadeleştirilmesi planlanan adımlar arasında yer alıyor.

10
sgk primi

Karakaş, mevcut tabloda SGK'nın hem prim gelirinden mahrum kaldığını hem de daha erken maaş ödemek zorunda kaldığını belirterek "kaybet-kaybet senaryosu"nun yaşandığını ifade etti.

 

