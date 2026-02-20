Evlerimizi paylaştığımız sevimli dostlarımız, insanlarda meme kanserinin nasıl geliştiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Bilim insanları, evcil kedilerde görülen genetik değişikliklerin insanlardaki meme kanseriyle büyük benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.

Dinle Özetle

Evinizdeki sevimli dostunuz kediler, meme kanserinin yenmenin anahtarı olabilir Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 158

HABERİN ÖZETİ Evinizdeki sevimli dostunuz kediler, meme kanserinin yenmenin anahtarı olabilir Bilim insanları, evcil kedilerdeki meme kanserinin genetik değişimlerinin insanlardakiyle büyük benzerlikler taşıdığını ve bu durumun insan meme kanserini anlama ve tedavi etme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Evcil kedilerdeki meme kanserini tetikleyen genetik değişimler, insanlardakilerle neredeyse aynıdır. İnsanlarla aynı çevreyi paylaşan kediler, kanser gelişimine dair paha biçilmez veriler sunmaktadır. FBXW7 ve PIK3CA gibi belirli gen mutasyonları, hem kedi hem de insan meme kanserinde yaygın olup tedavi ve prognozla ilişkilidir. Bu genetik benzerlikler, insan meme kanseri için yeni tedavi stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir. Veterinerlik ve insan kanseri uzmanları arasındaki bilgi akışı, hastalığın kök nedenlerini anlamak için hayati öneme sahiptir.

Independent'in haberine göre, Wellcome Sanger Enstitüsü, Ontario Veterinerlik Koleji ve Bern Üniversitesi araştırmacıları, beş farklı ülkeden yaklaşık 500 evcil kediye ait tümörleri detaylı bir şekilde analiz etti. Science dergisinde yayımlanan araştırma, kedilerde kanser oluşumunu tetikleyen genetik değişikliklerin insanlardakilerle neredeyse aynı olduğunu gösterdi.

KEDİLERLE İNSANLAR AYNI ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ PAYLAŞIYOR

Ontario Veterinerlik Koleji'nden Profesör Geoffrey Wood, evcil hayvanların insanlarla aynı ortamı paylaştığına dikkat çekiyor. Profesöre göre çevresel faktörlere ortak maruziyet, kanserin hem insanlarda hem de hayvanlarda nasıl geliştiğini anlamak adına paha biçilmez veriler sunuyor.

İncelenen 13 farklı kanser türü arasında özellikle kedilerde oldukça yaygın ve agresif bir seyir izleyen meme karsinomları öne çıktı.

Uzmanlar, teşhis amacıyla daha önceden toplanmış doku örneklerinden elde edilen DNA'ları dizileyerek, mutasyona uğradığında kansere yol açan 7 tetikleyici gen tespit etti. En yaygın olanı ise kedi tümörlerinin yüzde 50'sinde rastlanan FBXW7 olarak kayıtlara geçti.

Aynı genetik değişim insanlardaki meme kanseri vakalarında da daha kötü bir prognozla ilişkilendirildi. İkinci en yaygın tetikleyici gen olan PIK3CA ise kedi meme karsinomu tümörlerinin yüzde 47'sinde gözlemlendi. Aynı mutasyona, insan meme kanserinde de sıklıkla rastlanıyor.

Araştırmacılar, belirli kemoterapi ilaçlarının FBXW7 geninde değişiklik olan kedi meme tümörlerinde daha etkili olduğunu fark etti. Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Bailey Francis, farklı türler arasındaki kanser genomiğini karşılaştırmanın hastalığın temel nedenlerini anlamayı kolaylaştırdığını vurguladı.

Francis'e göre, veterinerlik alanı ile insan kanserlerini inceleyen uzmanlar arasındaki bilgi akışı her iki taraf için de hayati faydalar sağlayacak. Ortaya çıkan sonuçlar, yalnızca meme kanserinde değil; kan, kemik, akciğer, deri, mide-bağırsak ve merkezi sinir sistemi tümörlerinde de iki tür arasında ciddi benzerlikler bulunduğunu kanıtlıyor.