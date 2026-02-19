Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Tıp dünyasında nadir görülüyor, iki bebek büyüklüğünde! Kayseri'deki Kazakistanlı kadının karnından çıkanlar şoke etti

Kayseri'de yaşayan 36 yaşındaki Kazakistanlı Gülzat Yermekbayeva karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Uzmanların ameliyat kararı aldığı Kazakistanlı kadının karnından çıkanlar şoke etti. Doktorlar nadiren rastlanılan bir hastalık olduğunu belirterek ameliyat sürecini anlattı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 13:43

’de karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye giden 36 yaşındaki Kazakistanlı Gülzat Yermekbayeva'nın karnından yaklaşık 45 santimetrelik kitle çıkarıldı. Geçen senenin mayıs ayında kaburgasında ağrı hisseden 6 çocuk annesi Yermekbayeva, önce tespit edilen kitlenin küçülmesi için ilaç tedavisi gördüğünü ve 3 aylık ilaç tedavisinin olumlu yanıt vermediğini, kitlenin tam tersine büyüdüğünü ifade etti.

Tıp dünyasında nadir görülüyor, iki bebek büyüklüğünde! Kayseri'deki Kazakistanlı kadının karnından çıkanlar şoke etti

İKİ BEBEK BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kitlenin alınması için ameliyata karar verildiğini kaydeden Yermekbayeva, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Gündoğan tarafından kitlenin çıkarıldığını belirtti.

Riskli bir geçirdiğini vurgulayan Yermekbayeva, "Çok şükür şimdi kendimi iyi hissediyorum. Hocam ameliyattan sonra çok sevinçliydi, 'Ameliyat çok iyi geçti, iki bebek büyüklüğünde kitle çıkardık, her organın yerinde.' dedi. Hastaneye geldiğimde hemşireler beni hamile sanmıştı. Karnım öyle şişti ki hamile gibi görünüyordum. Çok şükür hafifledim, hatta biraz kilo da vermişim çünkü kıyafetlerim biraz büyük geliyor, aynaya da bakıyorum kilo vermişim." diye konuştu.

Tıp dünyasında nadir görülüyor, iki bebek büyüklüğünde! Kayseri'deki Kazakistanlı kadının karnından çıkanlar şoke etti

"BU KADAR BÜYÜK KİTLENİN ETRAFA YAYILMAMA OLASILIĞI YOK"

Prof. Dr. Ersin Gündoğan ise mideden kaynaklı bir kitleyle karşılaştıklarını belirterek, mide ve karaciğerin bir kısmı ile bağırsak damarlarını besleyen yağlı dokunun da bir kısmıyla kitlenin çıkarıldığını anlattı.

Kitlenin büyüklüğüne dikkati çeken Gündoğan, "Karın içi organlarından daha fazla yer kaplayan bir kitlesi vardı. Daha önce tedavi başlanmış, tedaviye rağmen büyümüş. Yaklaşık 45 santimlik bir kitleden bahsediyoruz. Bağırsak hareketlerini ve solunum hareketlerini engelleyecek kadar bası yapan bir kitle vardı. Karnı o kadar gergindi ki doğuma yaklaşmış gebe gibiydi. Bu kadar büyük kitlenin etrafa yayılmama olasılığı yok." diye konuştu.

Tıp dünyasında nadir görülüyor, iki bebek büyüklüğünde! Kayseri'deki Kazakistanlı kadının karnından çıkanlar şoke etti

NADİREN RASTLANIYOR

Prof. Dr. Gündoğan, bu tür kitlelerin aslında bu kadar büyümeden tedavi edilebildiğini belirterek, hastanın şanssızlığının sürecin uzamasından kaynaklandığını, literatürde de bu kadar büyümüş kitlelere nadiren rastlandığını kaydetti.

