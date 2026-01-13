Kar yağışı devam ediyor! İstanbul'un zirveleri beyaza büründü

İstanbul genelinde dün gece itibarıyla başlayan kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde devam ederken, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde araçların ve binaların üzerini beyaz bir örtüyle kapladı. Bu sırada Büyükçekmece TÜYAP üst geçidinde karın tadını çıkaran çocukların görüntüleri çevreye yansıdı. Fatih, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bakırköy hatlarında da kar yağışının aralıklarla sürdüğü gözlemlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ekipleri olası buzlanmalara karşı yol kenarlarında teyakkuz halinde bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan değerlendirmelerde, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, çok bulutlu havanın yanı sıra karla karışık yağmur ve kar yağışının kuvvetli poyrazla birlikte kent genelinde etkisini hissettirmeye devam edeceği kaydedildi.