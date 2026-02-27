Akaryakıta zam geliyor: Araç sahipleri dikkat! Cumartesi pompaya yansıyacak

Kategoriler
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam gündemde. Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 lira fiyat artışı bekleniyor.
ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de uçak gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlanması petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu.
NTV'de yer alan habere göre cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,07 lira zam yapılması bekleniyor.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 57.22 TL'den, motorinin litresi ise 60.33 TL'den satılıyor.
Geçtiğimiz günlerde de motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve tarihinde ilk kez 60 lirayı geçmişti.