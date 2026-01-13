Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Acı içinde hastaneye gitti, tahlil yapılmadan iğne yapıldı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı

Mide rahatsızlığı şikayetiyle özel bir hastaneye giden Gazi Abdullah Çelik iğne yapılarak taburcu edildi. Eve gittiğinde ağrıların şiddetlenmesi üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi'nde başvuran Çelik'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Çelik ise kendisine hiçbir tahlil ve tetkik yapılmadığını belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 13:23

7 Ocak tarihinde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle özel bir hastaneye giden Abdullah Çelik'e, doktor tarafından herhangi bir tahlil ve tetkik yapılmadan iğne yapılarak taburcu edildiği öne sürüldü. Hastaya yalnızca kusmayı durdurmaya yönelik bir iğne yapılırken, eve giden Çelik'in şikayetleri saatler geçtikçe şiddetlendi. Ertesi gün hastanın fenalaşması üzerine ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda Abdullah Çelik'e mide kanaması teşhisi konulduğu ve gerekli tedavinin başlatıldığı ifade edildi.

GEREKLİ DENETİMLER YAPILSIN TALEBİ

Abdullah Çelik'in yakınları, ilk başvurdukları hastanede zamanında ve yeterli müdahale yapılmaması nedeniyle hastanın durumunun ağırlaştığını savunarak, durumu hastane yönetimine iletmek istediklerini ancak başhekimliğe ulaşamadıklarını, kendilerine yalnızca ertesi güne randevu teklif edildiğini dile getirdi. Yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten aile, yetkililerden gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

"MİDE KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Babasına mide kanaması geçirmesine rağmen iğne yapılarak gönderildiğini öne süren Celal Çelik, "7 Ocak Çarşamba günü babam, eşim tarafından Düztepe Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Doktora mide bulantısı ve kusma şikayetlerini ilettiler. Ancak hiçbir kan tahlili ya da gözetim olmadan sadece mideyi rahatlatacak bir iğne yapıldı. Kusma devam etmesine rağmen ‘biraz daha bekleyin' denildi ve ardından taburcu edildi. Ertesi gün babam fenalaştı. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürdük ve orada mide kanaması geçirdiğini öğrendik. Tedavisi yapıldı, çok şükür şu an taburcu olma ihtimali var. Şehir Hastanesi'nde doktorundan temizlik personeline kadar herkes çok ilgiliydi, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Acı içinde hastaneye gitti, tahlil yapılmadan iğne yapıldı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı

"HİÇBİR ŞEKİLDE TAHLİL YAPILMADI"

Hastanede herhangi bir tetkik yapılmadığını savunan Çelik, "Hastanede hiçbir şekilde tahlil yapılmadı. Bunu belgelemek için e-Nabız üzerinden resmi kayıtlara da baktım. Yapılan işlemler orada net şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Yaşanan ihmalin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Celal Çelik, "bu durum ilk olmadı. Çünkü bundan iki ay önce de benzeri bir durumu yaşadık. Yine ailemden olmak üzere yengem apandisitten dolayı rahatsızlanmıştı. O an hemen 'acil ameliyat' dediler ama ben o an yengemin ameliyatlık bir durumunu görmedim. Ben doktor değilim ama az çok biliyoruz yani. Yani o an hemen yine şehir hastanesine götürdüm. Oradaki doktor ise bana 'ameliyatlık bir durum ama şu an acil ameliyat olacak bir durum değil' dedi. O an yengeme bir serum yaptılar. Yengem rahatladı. 20 gün sonra da gitti ameliyatın oldu. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi'nden şikayetçiyim ve bu şikayetimin arkasında duracağım" diye konuştu.

