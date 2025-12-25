Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, İspanya’da aradığını bulamayan İtalyan yıldız için devrede. Sarı-kırmızılı yönetim, Atletico Madrid forması giyen 25 yaşındaki hücumcu için "satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü masaya koydu. İşte detaylar...

Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 09:30

Hücum hattını daha da zenginleştirmek isteyen , ara dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

HEDEF RASPADORİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli’den 22 milyon euro gibi ciddi bir bedelle ’e transfer olan ancak İspanya'da teknik direktör Diego Simeone’nin katı savunma sisteminde beklediği süreyi alamayan Giacomo Raspadori, Cimbom’un ana hedefi haline geldi. İtalyan golcünün Madrid temsilcisinde rotasyon oyuncusu konumuna düşmesi, transfer ateşini yakan temel faktör oldu.

Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

YÖNETİMİN TRANSFER PLANI NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncuyu kadroya katmak için stratejisini titizlikle belirledi. İspanyol ekibiyle yürütülen sıkı pazarlıklarda öncelik, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak üzerine kuruldu. Yapılan planlamaya göre sözleşmeye eklenecek satın alma opsiyonuyla birlikte, Raspadori'nin bonservisinin gelecekte takıma kazandırılması ve maliyetin yıllara yayılması amaçlanıyor.

Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

OKAN BURUK’UN YENİ JOKER ADAYI

Henüz 25 yaşında olan yıldız oyuncunun, düzenli forma giyebileceği ve Avrupa arenasında iddialı olan bir ekipte yer almak istediği için Galatasaray’a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Hem santrfor hem de forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, teknik direktör ’un hücum varyasyonlarındaki en kilit parçalardan biri olarak görülüyor.

