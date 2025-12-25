Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Hücum hattını daha da zenginleştirmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

HEDEF RASPADORİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli’den 22 milyon euro gibi ciddi bir bedelle Atletico Madrid’e transfer olan ancak İspanya'da teknik direktör Diego Simeone’nin katı savunma sisteminde beklediği süreyi alamayan Giacomo Raspadori, Cimbom’un ana hedefi haline geldi. İtalyan golcünün Madrid temsilcisinde rotasyon oyuncusu konumuna düşmesi, transfer ateşini yakan temel faktör oldu.

YÖNETİMİN TRANSFER PLANI NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncuyu kadroya katmak için stratejisini titizlikle belirledi. İspanyol ekibiyle yürütülen sıkı pazarlıklarda öncelik, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak üzerine kuruldu. Yapılan planlamaya göre sözleşmeye eklenecek satın alma opsiyonuyla birlikte, Raspadori'nin bonservisinin gelecekte takıma kazandırılması ve maliyetin yıllara yayılması amaçlanıyor.

OKAN BURUK’UN YENİ JOKER ADAYI

Henüz 25 yaşında olan yıldız oyuncunun, düzenli forma giyebileceği ve Avrupa arenasında iddialı olan bir ekipte yer almak istediği için Galatasaray’a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Hem santrfor hem de forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, teknik direktör Okan Buruk’un hücum varyasyonlarındaki en kilit parçalardan biri olarak görülüyor.