En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2026 tarihinde maaşlar değişiyor

2026 yılı emekli maaşı zammı için kritik sürece girildi. Aralık ayı TÜFE verisi sonrasında SSK-Bağ-kur emekli zammı için belirlenen kesin tutar ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranı ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor.