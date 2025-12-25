Menü Kapat
13°
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2026 tarihinde maaşlar değişiyor

Aralık 25, 2025 10:17
1
en düşük emekli maaşı

2026 yılı emekli maaşı zammı için kritik sürece girildi. Aralık ayı TÜFE verisi sonrasında SSK-Bağ-kur emekli zammı için belirlenen kesin tutar ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranı ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor.

2
Emekli maaşı

SON VERİ BEKLENİYOR

Emekli maaşı için kritik süreç başladı. Son verinin gelmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Piyasa tahminlerine göre aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 şeklinde gerçekleşecek. 

3
EMEKLİ ZAMMI

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışla beraber emekliler kendilerine yapılacak zammı şimdiden hesaplamaya başladı. Şu ana kadar açıklanan TÜFE verinden hareketle 5 aylık enflasyon farkı 11,20 olarak gerçekleşti.
 

4
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine uygun gelmesi halinde yeni maaş tablosu şu şekilde gerçekleşecek:
Toplam enflasyon: %12.40
6 aylık oluşan enflasyon farkı: %7.05
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %18,83
Bu tablodaki oranlar gerçekleşirse SSK, Bağkur emeklisi yeni yılda yüzde 12,40 zam alacak.
 

5
EMEKLİ MAAŞI

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 gelmesini beklerken 2026 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 13-yüzde 19 arasında değişiyor. 
 

6
en düşük emekli maaşı

TAHMİNLER ŞEKİLLENİYOR

Enflasyonun yüzde 33 olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 14'lere çıkması bekleniyor. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni OVP'de yüzde 28,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltildi.
 

7
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yüzde 16,67 zamla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya kadar yükseldi. Enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek. Aralık ayı enflasyon tahminleri gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.

 

