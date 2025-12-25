Bugün maç var mı, kimin? 25 Aralık bu akşamın maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. 25 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar netleşti.
CAF Afrika Uluslar Kupası
İngiltere Premier Lig
13 Ocak 2026 Salı:
13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 Ocak 2026 Çarşamba:
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
15 Ocak 2026 Perşembe:
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)