Adana'da korkunç olay! Eşine yapmadığı kalmamış: Islak havlu ile dövüp parçalara ayırmakla tehdit etmiş

Adana'da yaşayan Fatma Koçaklı evinde av tüfeği ile korkunç şekilde katledildi. Eşini öldürdüğü iddia edilen M.B. isimli koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katledilen kadının annesi ise kızının yaşadığı vahşeti tek tek anlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 09:38

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki evde yaşanan olayda, silah sesi duyan komşular durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Fatma Koçaklı isimli kadını av tüfeği ile göğsünden vurulmuş halde buldu. Bu sırada eşinin de evde olması büyük şüphe uyandırırken, tutuklanan Koçaklı'nın eşi M.B. hakkında cezası istemiyle dava açıldı. M.B. eşinin kendisini vurduğunu iddia etse de, katledilen kadının annesi kızının yaşadığı eziyetleri tek tek anlattı.

KADINI ISLAK HAVLU İLE DÖVMÜŞ

Öldürülen kadının annesi F.K.'nın iddianamede yer alan ifadesinde söyledikleri ise kan dondurdu. Sanık M.B.'nin öldürülen kızını aldatma bahanesiyle darp ettiğini, boğazını sıktığını, ıslak havlu ile dövdüğünü, kızının ara sıra yanına geldiğinde de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar gördüğünü söyleyen anne F.K.,''Ben olayı görmedim. Olay sonrası beni, kızımın eltisi olduğunu söyleyen bir kişi arayıp, Fatma ile kocasının tartıştığını ardından da bağırma sesi duyduğunu söyledi'' diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

"FATMA KENDİNİ ÖLDÜRMÜŞ"

Sanık Mikail B.'nin annesi N.B.'nin iddianamede yer alan ifadesinde ise, olay günü bağrışma sesleri duyarak baktığında oğlunun,'' Fatma, neden böyle yaptın? Ben tuvalete girdim. Sen kendine niye böyle yaptın?'' diyerek bağırdığını duyduğunu söylediğine yer verildi. Oğlunun bağırması üzerine yanına giden anne N.B.'ye oğlu ‘'Ana ben tuvalete girdim, Fatma kendisini öldürdü'' dediği, içeri girdiğinde de yatak üzerindeki tüfeğe eliyle vurup, ‘'Bununla mı canına kıydın?'' diyerek feryat ettiğini söylediği ifade edildi.

"SENİ PARÇALARA AYIRACAĞIM"

İddianamede ifadesine yer verilen öldürülen Fatma Koçaklı'nın kız kardeşi G.O.'nun da bir yıl önce sanık M. B.'nin zorlamasıyla kız kardeşinin dini nikah kıydığını, evlilikleri boyunca da sanıktan şiddet gördüğünü ve sözünü dinlememesi durumunda evdeki tüfeğiyle kendisini öldürmekle ettiğini söyledi.

Öldürülen Fatma'nın annesi F.K.'nın eski eşi M.D.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, Fatma'nın 2023 yılı Ekim ayından beri sanık M. B.'den fiziksel şiddet gördüğü için yanlarına geldiğini, vücudunda çok sayıda morluk olduğunu, sanığın telefonla Fatma'yı arayıp,'' Seni öldüreceğim, parçalara ayıracağım, kimsenin bulamayacağı bir yere saklayacağım. Ya bana gelirsin ya da senin anneni de kız kardeşin A.'yı da okuldan alırım ikisinin de ölüsünü bulamazsın'' dediğini, bu yüzden korkarak M.'nin yanına gittiğini belirtti.

"SENİ BU SEFER HİÇ KİMSE KURTARAMAZ"

15 gün sonra Fatma'nın tekrardan yanlarına geldiğine değinen M.D.,''Fatma yanımıza geldiğinde sanığın vücudunda kesi izleri oluşturduğunu, vücudunda sigara söndürdüğünü ve kendisini darp ettiğini söyledi. 2025 yılı Ocak ayında Fatma yanımızdayken sanık kendisini arayarak, ‘'Seni bu sefer hiç kimse kurtaramaz, nerede olursan ol seni bulup parçalara bölüp öldüreceğim. Küçük kız kardeşini okuldan alıp annenle birlikte senin yanına yollayacağım hepsini kökünden halledeceğim'' diyerek tehdit etti. Ayrıca Fatma bize, sanığın evdeki kilitli sandıkta bulundurduğu tüfeğini zaman zaman çıkarıp kendisine doğrultarak, öldürmekle tehdit ettiğini de söyledi'' dediğini anlattı. Sanık M.B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

