Terör örgütü SDG, Halep'te İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına ateş açtı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye kolu olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep şehrinde yer alan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallerinde kontrol noktasında haber çekimi için bulunan İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini keskin nişancılar hedef aldı.

Teröristler haber çekimi yapan Erkan Özbudak, Lider Olgun ve Uğur Dönek’in bulunduğu araca ateş açtı.

Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken, gazeteciler ise yara almadan kurtuldu.

ÖĞLE SAATLERİNE OPERASYON SİNYALİ

Öte yandan bölgede bulunan ve teröristlerden kaçan siviller için insani koridor açıldı. Bir şekilde güvenli koridora ulaşmaya çalışan 15 bin sivilin Eşrefiye ve Şeyh Maksut kesişim noktasında bulunan insani koridordan tahliyesi devam ediyor.

Suriye resmi güçleri ise öğle saatlerinde bölgeye operasyon başlatılacağını, bütün sivillerin mahalleleleri terk etmeleri anons edildi.