Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin terasından düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Sanatçının ölümüne ilişkin cinayet şüphesi kuvvetlenirken, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti. Annesini öldürdüğü iddia edilen Gülter ve arkadaşı Ulu'nun uyuşturucu testleri sonuçları negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı madde aranması yapıldığı bildirildi. Raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı bildirildi.