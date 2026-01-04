Güllü’nün ölümünden sonra neler konuşmuşlar neler! Çocuklarının şok ses kaydı ortaya çıktı

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanatçının sırlarla dolu ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan, oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena Bilgin'in Güllü'nün ölümü sonrası kaydedilen ses kayıtları ortaya çıktı.

ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

11 Ekim 2025 tarihinde yine Tuğyan tarafından kaydedilerek sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü. Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:

"Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi?

Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini...

Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?"

"SENİ KISKANIYORUM ANNE"

Tuğyan'ın annesiyle tartıştığı sırada söylediği "Ben seni hazmediyorum anne" sözleri oldu. Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekiyor:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin."