 Baran Aksoy

TSK, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama geldi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'nın Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberleri yalanladı.

TSK, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama geldi
07.03.2026
07.03.2026
12:45

(MSB) kaynaklarından; Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberlere ilişkin bir açıklama geldi.

TSK, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair çıkan haberleri yalanlayarak TSK'nın bölgedeki görevine devam ettiğini bildirdi.
Bazı mecralarda, hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almıştır.
MSB kaynakları bu iddiaları yalanlamıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir.
Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
Bakanlık kaynakları, iddiaları yalanlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ettiğini aktardı.

TSK, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama geldi

TSK BÖLGEDE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

MSB kaynakları yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir"

