TSK, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından; Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberlere ilişkin bir açıklama geldi.

TSK BÖLGEDE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

MSB kaynakları yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir"