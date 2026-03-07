Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Selahattin Demirel

İran'daki Kürt gruplar ayaklanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Şamil Tayyar ve Fatih Atik'ten ses getirecek yorum: İlk kez Kandil'e girme fırsatı çıkar

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısının sonucunun nereye varacağı merak edilirken Trump'ın ayrılıkçı Kürt gruplarına "Ayaklanın" çağrısı üzerine oluşacak tablonun Türkiye'ye etkisi Şamil Tayyar ve Fatik tarafından ses getirecek sözlerle değerlendirildi. Tayyar "Türkiye'ye ilk defa Kandil'e girme fırsatı çıkar" derken Atik ise "Suriye'deki aynı tablo yaşanır" ifadesini kullandı.

Umman'dan sonra İsviçre'nin Cenevre şehrinde devam eden müzakerelerin nasıl bir sonuç alacağı merak edilirken masayı deviren ABD, Orta Doğu'daki iş birlikçisi İsrail'i de yanına alarak İran'a saldırdı.

Dini lider Humeyni'nin öldürüldüğü saldırılarda oğul Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olması beklenirken ABD Başkanı Trump'tan bu ihtimale itiraz geldi ve "Seçimde ben de yer almalıyım" mesajı verildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık misillemelerini sürdüren İran'da yetkililer, kara harekatı ihtimaline karşı kendinden emin açıklamalarla adeta "Gelecekseniz bekliyoruz" sözleriyle meydan okudu.

İran'daki Kürt gruplar ayaklanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Şamil Tayyar ve Fatih Atik'ten ses getirecek yorum: İlk kez Kandil'e girme fırsatı çıkar

Konuyla ilgili TGRT Haber'in Medya Kritik programında önemli değerlendirmeler yapılırken eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İran'daki ayrılıkçı Kürt grupların harekete geçmesi durumunda Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağıyla ilgili hayli sarsıcı cümleler sarf etti.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK CİDDİ BİR TEHDİTTİR"

Şamil Tayyar "Ağrı, Van ve Hakkari karşısında bizim bir sınırımız var Van'la." diyerek "Bu terör grupları, PKK vesaire orada yeni bir hat oluşturursa bu Türkiye için çok ciddi bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

İran'daki Kürt gruplar ayaklanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Şamil Tayyar ve Fatih Atik'ten ses getirecek yorum: İlk kez Kandil'e girme fırsatı çıkar

Tayyar, Suriye üzerinden örnek verdiği konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye tehdidin şekline ve boyutuna göre nasıl Barış Pınarı, Zeytin Dalı operasyonu yaptıysa orada yeni bir güvenlik şeridi oluşturmak için bir operasyona kalkışabilir. Bunu da ben ihtimal dahilinde görüyorum.

"MUHALİF GRUPLAR TEZGAHA GELMEZSE PROBLEM YOK"

Böyle bir operasyon çözüm sürecini olumsuz etkiler mi? Etkileyebilir. Sonuçta böyle bir operasyonu PKK da istemeyebilir. O nedenle eğer burada yıllardır kandırılmış o muhalif gruplar yeni bir tezgaha gelmezse problem yok. Ama gelirlerse işte o zaman Türkiye için yeni angajman kurallarının devreye gireceğini düşünüyorum.

"TÜRKİYE'YE İLK DEFA KANDİL'E GİRME FIRSATI DOĞABİLİR"

O günkü şartlarda oluşacak tehdidin boyutuna göre belki de ilk defa Türkiye'ye İran üzerinden Kandil'e girme fırsatı doğurabilir.

İran'daki Kürt gruplar ayaklanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Şamil Tayyar ve Fatih Atik'ten ses getirecek yorum: İlk kez Kandil'e girme fırsatı çıkar

Irak'ın kuzeyinde zannediyorum 18 civarında mini üstlerimiz var, askerimiz var ama mesela İran'da bu tarz bir ilişkimiz yok. Oradaki siyasi yapının bozulması Türkiye'nin İran'da da kendisine yeni bir askeri güzergah oluşturabilir."

FATİH ATİK: PEJAK BİR ÇILGINLIĞA GİRİŞİRSE SURİYE'DEKİ TABLO YAŞANACAK

Fatih Atik de "İran'ın içinde PEJAK ve diğer örgütler bir çılgınlığa girişirlerse Türkiye'nin de burada ne yapacağını merakla izlememiz gerekiyor. Çünkü Suriye'deki tablonun aynısı orada da gerçekleşecek." şeklinde konuştu.

İran'daki Kürt gruplar ayaklanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Şamil Tayyar ve Fatih Atik'ten ses getirecek yorum: İlk kez Kandil'e girme fırsatı çıkar

"TALABANİ'YE BARZANİ'YE NELER VADEDİLDİ?"

"Talabani'yle, Barzani'yle Trump bizzat kendisi görüştü. Kim bilir neler vadedildi?" diye soran Atik Her şeyin kamuoyuyla açıklanmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir tehlike Türkiye'nin kırmızı çizgisi olur. Aynı Suriye'deki gibi İran'da da böyle bir Kürt bölgesi, PKK terör bölgesi özellikle PKK'nın kontrolünde bir terör bölgesi oluşturulma talebi gerçekleşirse o zaman Türkiye için alarm durumu ortaya çıkar ve buna karşı tedbirler daha farklı bir şekilde şekil ile alınır."

https://x.com/tgrthabertv/status/2030023805179961831

