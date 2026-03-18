Galatasaray Liverpool deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Liverpool ve Galatasaray, İstanbul'daki 1-0'ın rövanşında İngiltere'de karşılaşıyor. Hakem Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı dev müsabaka, bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve temsilcimiz için çeyrek final yolundaki son sınav anlamına gelecek.

LIVERPOOL-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Singo, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ TARİHİ GECESİ

Play-off turunda Juventus'u elemeyi başaran Galatasaray, son 16'da ise Liverpool'a karşı oynadığı ilk maçı 1-0 üstün tamamlamıştı! An itibarıyla ise rövanş mücadelesinde istediği sonucu alması durumunda çeyrek finale yükselecek temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmayı hedefliyor.

GALATASARAY'DA 7. DEFA ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Süper Lig devi, 7. kez çeyrek finalde mücadele etmeye çalışacak. Esasen ise sarı kırmızılılar daha önce; 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında, Avrupa'nın en iyi son 8 takımı arasında yer almıştı.

GALATASARAY LIVERPOOL'A KARŞI ÜSTÜN!

Galatasaray ve Liverpool, bugüne kadar resmi mücadelelerde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Liverpool ise sahadan 1 kez zaferle ayrılabildi.

VICTOR OSIMHEN BURAK YILMAZ'I YAKALAYABİLİR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen; bir Türk takımında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sezonunda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak. Zira Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla, 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİK

Liverpool ile geçen hafta oynanan mücadelede Galatasaray ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez, karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşmüştü. Anfield'da oynanacak rövanş mücadelesinde Galatasaray kadrosunda yer alamayan Davinson Sanchez, turun geçilmesi durumunda ise çeyrek final eşleşmesinde forma giyebilecek.

OKAN BURUK'UN GALATASARAY İLE AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, bu akşama kadar Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 37 maç oynadı. İlave olarak da deneyimli çalıştırıcı bu müsabakaların 15'inden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 mücadelede de berabere kaldı.