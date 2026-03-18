Chelsea-PSG maçındaki kağıt anları için dünyaca ünlü teknik direktörden sert çıkış: "Kafayı yemiş"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea-PSG maçına, Liam Rosenior ile Alejandro Garnacho'nun kağıt süreci damga vurdu. Dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello, yaşananlara dair flaş değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Chelsea-PSG maçındaki kağıt anları için dünyaca ünlü teknik direktörden sert çıkış:
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 18:32
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 18:38

Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea-PSG eşleşmesini, Fransız devi toplamda 8-2'lik skorla kazandı. Rövanş mücadelesinde maçın 3-0'a geldiği anlarda Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Alejandro Garnacho'ya bir kağıt verdi ve taktiksel söylemler gerçekleştirdi. O an itibarıyla eşleşmenin toplam skorunun 8-2 olduğuna odaklanan Fabio Capello ise 'teknik direktör kafayı yemiş' çıkışında bulundu.

Chelsea-PSG maçındaki kağıt anları için dünyaca ünlü teknik direktörden sert çıkış: "Kafayı yemiş"

FABIO CAPELLO'DAN CHELSEA TEKNİK DİREKTÖRÜ LIAM ROSENIOR'A OLAY SÖZLER!

Mücadeledeki skor farkına rağmen kağıtla oyuncuya taktik verilmesini eleştiren dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello,

Chelsea-PSG maçındaki kağıt anları için dünyaca ünlü teknik direktörden sert çıkış: "Kafayı yemiş"

"Liam Rosenior kafayı yemiş. Chelsea antrenörünün yaptığı şey oyuncuları da güldürür. Zaten futbolcular da böyle düşünüyor! Alejandro Garnacho’nun yüzünü gördünüz mü? Resmen 'bana ne verdin şimdi?' der gibi bakıyor… Teknik direktörün yaptığı şey mantıklıysa oyuncu onu ciddiye alır. Ama böyle şeylerle kimseyi işin içine çekemezsin." dedi.

Chelsea-PSG maçındaki kağıt anları için dünyaca ünlü teknik direktörden sert çıkış: "Kafayı yemiş"

Sıkça Sorulan Sorular

FABIO CAPELLO SERIE A'YI KAÇ KEZ KAZANMIŞTI?
79 yaşındaki İtalyan, ülkesinde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamış ve ayrıca Milan ile 1 defa da Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
