Chelsea-PSG maçındaki kağıt anları için dünyaca ünlü teknik direktörden sert çıkış: "Kafayı yemiş"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea-PSG eşleşmesini, Fransız devi toplamda 8-2'lik skorla kazandı. Rövanş mücadelesinde maçın 3-0'a geldiği anlarda Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Alejandro Garnacho'ya bir kağıt verdi ve taktiksel söylemler gerçekleştirdi. O an itibarıyla eşleşmenin toplam skorunun 8-2 olduğuna odaklanan Fabio Capello ise 'teknik direktör kafayı yemiş' çıkışında bulundu.

FABIO CAPELLO'DAN CHELSEA TEKNİK DİREKTÖRÜ LIAM ROSENIOR'A OLAY SÖZLER!

Mücadeledeki skor farkına rağmen kağıtla oyuncuya taktik verilmesini eleştiren dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello,

"Liam Rosenior kafayı yemiş. Chelsea antrenörünün yaptığı şey oyuncuları da güldürür. Zaten futbolcular da böyle düşünüyor! Alejandro Garnacho’nun yüzünü gördünüz mü? Resmen 'bana ne verdin şimdi?' der gibi bakıyor… Teknik direktörün yaptığı şey mantıklıysa oyuncu onu ciddiye alır. Ama böyle şeylerle kimseyi işin içine çekemezsin." dedi.